Calendario lunar de noviembre de 2026: fases de la Luna y fechas

Desde el punto de vista astronómico, noviembre tiene algo distinto. No es solo que haga frío o que anochezca antes en el hemisferio norte; es la atmósfera. El aire frío de otoño limpia la suciedad del ambiente y deja el firmamento despejado, con una nitidez que ya quisiéramos en pleno agosto. Este 2026 no se queda atrás y nos brinda un panorama de los que justifican abrigarse bien y salir fuera un rato.

A lo largo de las próximas semanas van a cruzarse varias cosas: noches oscuras de verdad, el brillo de una Luna imponente y un par de lluvias de meteoros que merecen la pena si entiendes cómo mirarlas. Sin rodeos innecesarios, vamos a repasar lo que depara el cielo de este mes.

El 9 de noviembre tenemos el novilunio. La Luna se atraviesa entre la Tierra y el Sol, mostrando únicamente su cara oculta a la luz directa. Para la mayoría pasa desapercibida, pero para cualquiera que busque galaxias o nebulosas es la fecha clave.

Sin el resplandor blanco que todo lo tapona, el cielo cobra profundidad. La franja que va del 8 al 10 de noviembre es ideal para huir de las farolas urbanas. Basta alejarse un poco a una zona rural para que objetos como Andrómeda o los primeros cúmulos de invierno en la zona de Tauro y Orión destaquen sin esfuerzo.

Hay otro detalle práctico: esa ausencia de luz artificial natural abre la puerta a cazar meteoros sueltos que en cualquier otra noche pasarían inadvertidos.

Conforme corren los días, la franja visible va ensanchándose. Pasa por el cuarto creciente el día 17 y alcanza el plenilunio el 24 de noviembre. En algunas partes del mundo se la llama «Luna del Castor», por movimientos que hacían en esta época dichos animales.

Aunque la luz cegadora del plenilunio arruina cualquier intento de ver estrellas débiles a su alrededor, el espectáculo merece la pena por sí solo. El consejo de siempre: no esperes a que esté muy alta. Lo mejor es contemplar el momento justo en que asoma por el horizonte oriental. Por un mero efecto de refracción en las capas de la atmósfera, el disco adopta un tono dorado profundo que dura apenas unos minutos.

El 24 de noviembre no es una luna llena sin más, sino que se dice que el satélite se acerca mucho a la Tierra. Es lo que popularmente llamamos superluna.

Tampoco nos volvamos locos con las fotos de internet que la muestran como una nave gigante ocupando medio cielo. No funciona así. Pero sí que se nota. Un observador atento percibirá que el disco abarca algo más de espacio y que la claridad ambiental en tierra es rotundamente superior a la de un plenilunio normal. Da casi para caminar por el campo sin linterna.

Olvídate de telescopios para esto, porque la luz te va a deslumbrar la pupila y no vas a apreciar relieve.

En el apartado de meteoros, las Leónidas son un clásico absoluto. Nacen de los restos del cometa 55P/Tempel-Tuttle y tienen una particularidad que las hace únicas: entran en la atmósfera a una velocidad endiablada, a más de 70 kilómetros por segundo. Eso genera trazos finos, breves, pero muy brillantes, que a veces dejan estelas de ionización verdosas durante dos o tres segundos.

El pico máximo viene previsto para la madrugada del 17 al 18 de noviembre, con unos 15 meteoros por hora en el mejor de los casos. Aquí la Luna estará en cuarto creciente (un 50% de iluminación), lo cual podría parecer un problema, pero no lo es tanto si juegas con los tiempos.

El satélite se esconde bajo el horizonte hacia la medianoche. A partir de las dos de la mañana te queda un cielo limpio de resplandor, justo cuando el radiante en la constelación de Leo gana altura por el este. Es en ese tramo final antes del alba cuando se ven los mejores ejemplares.

Las Táuridas juegan en otra liga distinta. No busques ráfagas continuas ni decenas de trazos por minuto porque te vas a frustrar. Esta lluvia, originada por el cometa 2P/Encke, compensa su baja frecuencia con algo mucho mejor: la potencia de sus bólidos.

Se divide en dos ramas. Las del Sur tienen su pico hacia el 4-5 de noviembre, y las del Norte hacia el 11-12 de noviembre. La suerte este año es que esta segunda rama coincide plenamente con la Luna nueva. Noche cerrada garantizada.

Los fragmentos que se queman en este enjambre son sensiblemente más grandes y densos que los de otras lluvias. Por eso avanzan más despacio y cruzan el cielo como auténticas bolas de fuego capaces de proyectar sombras en el suelo durante un instante. Sentarse en una silla plegable a mitad de mes mirando hacia Tauro requiere paciencia, pero cuando cae uno de esos bólidos, el espectáculo te paga de sobra la espera.