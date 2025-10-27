Los antropólogos no dan crédito: un descubrimiento que pone patas arriba lo que sabemos de los primeros humanos

Un descubrimiento que pone patas arriba lo que sabemos de los primeros humanos lo cambia todo, los antropólogos no dan crédito. Es hora de saber en todo momento qué es lo que pasó en esos días en los que el tiempo no era tiempo, en los que el ser humano empezaba su camino por la historia y lo hacía de tal forma que nos daba una serie de elementos que debemos tener en consideración.

No dan crédito los antropólogos a lo que han descubierto

Este descubrimiento pone patas arriba lo que sabemos de los humanos

Tal y como nos explican en un reciente artículo publicado en la revista especializada Techno Science: «Los primeros humanos no eran los temidos amos de la sabana que se había imaginado durante mucho tiempo. Por el contrario, algunos todavía servían de comida para los grandes felinos, según un estudio reciente. Un descubrimiento hecho posible gracias a la inteligencia artificial viene a revolucionar la narrativa bien arraigada. Durante décadas, los manuales de antropología afirmaban que el Homo habilis marcaba el punto de inflexión: el de una humanidad capaz de cazar, descuartizar y comer carne, dejando atrás su estatus de presa. Pero un equipo dirigido por el antropólogo Manuel Domínguez-Rodrigo, de la Universidad Rice, revela una historia muy diferente».

Siguiendo con la misma explicación: «La innovación no solo proviene de los fósiles, sino de la manera en que fueron examinados. El equipo de Manuel Domínguez-Rodrigo aplicó modelos de inteligencia artificial a huesos encontrados en las gargantas de Olduvai, en Tanzania. Estos modelos fueron entrenados para reconocer las marcas de dientes dejadas por varios depredadores, desde leones hasta cocodrilos. Los resultados mostraron, con una precisión superior al 90 %, que algunas mordeduras provenían de leopardos. Estos felinos no se limitaban a comer carroña: cazaban activamente a estos homínidos vulnerables. Este enfoque digital permitió zanjar un antiguo debate: el Homo habilis no era el cazador dominante que se creía, sino una presa más entre otras».

Esta inicial desventaja se acabó modificando con el paso del tiempo: «La imagen de un Homo habilis armado con sus herramientas y dominando la sabana se resquebraja. Las huellas estudiadas sugieren que esta especie seguía siendo frágil y expuesta, a pesar de sus innovaciones técnicas. La coexistencia con el Homo erectus, más robusto y mejor adaptado para caminar, reabre la pregunta: ¿quién fue realmente el primer cazador humano? Los investigadores se inclinan ahora por el Homo erectus, cuya morfología ofrecía mejores oportunidades frente a los depredadores. Esta revisión de la jerarquía prehistórica redibuja los inicios de nuestra ascensión. La humanidad no cruzó de un salto la frontera entre presa y depredador; la atravesó lentamente, a lo largo de estrategias de supervivencia cada vez más elaboradas».