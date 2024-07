¿Alguna vez has soñado que te caías? Esta es la explicación de la ciencia

La ciencia tiene explicación para uno de los sueños más recurrentes que existe, ese en el que nos caemos y nos despertamos de golpe. Es tan fuerte esa sensación que pese a no haberla tenido nunca, sigue estando muy presente. Como si fuera algo de la unidad, todos hemos tenido un mismo sueño, algo que cada vez es más extraño y que quizás forme parte de una explicación científica que debemos tener en cuenta. Cualquier amante de la interpretación de los sueños, pero también de las causas de estos disfrutará sabiendo la explicación real de este fenómeno.

La interpretación de los sueños no forma parte de las pseudociencias, sino que tiene una explicación científica en la que muchos expertos están trabajando. Por lo que, debemos estar muy pendientes de una serie de elementos que son claves y que pueden ayudarnos a conectar de nuevo con algunas situaciones de nuestro entorno. La parte que no vemos de nuestra psique está detrás de un elemento que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Los científicos tienen una explicación que debemos conocer para entender qué está pasando por nuestra mente.

La explicación de la ciencia

La ciencia intenta dar una explicación a casi todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por lo que hasta en los sueños debemos tener una especie de elemento que nos ayude a saber en todo momento qué está pasando. Los sueños son como una especie de gran reset, en el momento en el que guardamos lo sucedido durante el día, en ese gran ordenador que es nuestro cerebro.

Podemos disfrutar de ellos o no. Algunos días esos sueños que a veces tenemos de forma constante, desaparecer por completo o no son una realidad. En cambio, si tenemos en cuenta que estamos ante un sueño común, la sorpresa puede ser mayúscula y más si tenemos en cuenta que es algo que quizás no hemos experimentado nunca.

El hecho de sentir que nos caemos, no forma parte de algo que suceda con bastante regularidad, sino todo lo contrario. Puede que nunca hayamos tropezado con nada o nos hayamos caído, así que debemos estar muy pendientes de una actitud que puede ser la que marque la diferencia. Sin duda alguna tocará ver qué dice la ciencia ante este fenómeno tan común. Se calcula que un 70% de las personas ha tenido un sueño parecido.

Si alguna vez has soñado que te caías ahora sabrás el motivo

El ser humano no deja de ser un animal racional. Ha evolucionado desde los primeros homínidos hasta la actualidad. Quizás con menos elementos que nos han acompañado o con una serie de detalles que nos han hecho ser lo que somos ahora. Sin duda alguna tenemos la suerte de poseer unos expertos que son capaces de decirnos por qué toda la humanidad tiene los mismos sueños.

El inconsciente del ser humano y lo que no vemos, las respuestas automáticas que todos tenemos son las que acabarán dibujando un detalle que nos puede afectar de lleno y que quizás ahora debemos empezar a contemplar de otra manera. No hay que olvidar que todos venimos de unos homínidos que vivían en los árboles.

Existe una respuesta automática, una especie de alerta que llega cuando dormimos y nos advierte de que nos podríamos caer. Ese miedo a caernos puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante y acabe suponiendo una transformación total en muchos sentidos.

Por lo que esa caída no es otra cosa que un recuerdo de esos años en los que caerse del árbol era una realidad. Quizás solo sea un pequeño paso o un detalle que se haya convertido en un pequeño punto de partida para el que debemos estar preparados. En esencia estamos ante unos elementos que son claves y que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado.

Un estudio desarrollado por Frederick Coolidge, en la Universidad de Colorado, dice qué las llamadas sacudidas hípnicas podrían ser un reflejo arcaico de la mala interpretación que hace nuestro cerebro durante la relajación muscular del inicio del sueño, como si fuera una señal que alertara a nuestros antecesores dormidos de que se está cayendo del árbol.

Una teoría que se ha ido extendiendo y ha sido compartida por varios expertos que han intentado dar una explicación similar. El hecho de que este sueño se repita y pueda provocar una sensación tan desagradable que nos invita a despertarnos es algo que hace pensar a los expertos que podría proceder de este origen común y natural.

Quizás estás pasando por un periodo de estrés o no puedes conciliar el sueño como deberías con este tipo de sueños que te están acompañando y pueden ser un problema para dormir del tirón toda la noche.