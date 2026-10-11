Un adolescente de 14 años construye su propio tractor con materiales reciclados y una fábrica de maquinaria agrícola le invita a aprender en sus propias instalaciones

En el campo, cuando algo se rompe, casi nunca se tira: se guarda en un rincón del taller por si algún día sirve para otra cosa. Esa costumbre, muy arraigada en las zonas rurales, está detrás de la historia de un adolescente argentino que ha llamado la atención por fabricar un tractor con materiales reciclados, piezas en desuso y restos que nadie quería.

Su proyecto empezó en el taller familiar, entre herramientas, motores viejos y aperos de labranza, y fue ganando visibilidad en ferias y redes sociales. Lo que no esperaba era que su trabajo acabara despertando el interés de uno de los grandes fabricantes de maquinaria agrícola del mundo, que ha querido mostrarle cómo se construye un tractor a escala industrial.

Un chico de 14 años construye un tractor con materiales reciclados y visita una fábrica de maquinaria agrícola

El protagonista es Thiago Príncipe, un estudiante de 14 años que vive en la zona rural de San Ambrosio, cerca de Río Cuarto, en la provincia argentina de Córdoba. Construyó su tractor con chatarra, piezas de maquinaria fuera de uso y materiales recuperados, muchos de ellos recogidos después de un tornado que arrasó la zona y dejó, entre otros destrozos, una camioneta inservible.

Su trabajo le valió una invitación a la planta que CNH (el grupo propietario de las marcas Case IH y New Holland) tiene en la ciudad de Córdoba.

Según el comunicado del Gobierno de Córdoba, Thiago recorrió las instalaciones junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, dentro de un programa que acompaña a jóvenes innovadores del interior de la provincia.

Durante la visita, los especialistas de la empresa le explicaron las distintas etapas de fabricación de los tractores, desde el ensamblaje de las piezas hasta la automatización de las líneas de montaje. El adolescente también recibió orientación técnica de profesionales del sector, y ya tiene claro qué quiere añadir a su máquina: automatizar el arranque, las luces y la alarma.

Así nació la ‘Tractoneta’, el tractor con materiales reciclados de Thiago

La afición le viene de lejos. Con nueve años, durante unas vacaciones escolares, montó un kart con materiales del taller familiar. «Estaba aburrido y me puse a hacerlo», explicó entonces.

Posteriormente, a los once reparó su primer motor y poco después construyó una pequeña camioneta casera que, pese a su aspecto rústico, funcionaba. Su hermano Lucas le enseñó a soldar, y el Día del Niño pidió herramientas en lugar de juguetes.

El vehículo, que en la familia llaman la ‘Tractoneta’, empezó siendo un kart hecho con restos de otras máquinas. Según contó el propio Thiago a la emisora LV16, lo más complicado fue construir el tren delantero.

Y tiene, desde luego, una particularidad: «Como la fabriqué yo, a la ‘Tractoneta’ solo la sé manejar yo». Su idea es seguir diseñando máquinas pensadas para el trabajo en el campo.

El proyecto se presentó primero en la Exposición Rural de Río Cuarto, donde despertó la curiosidad de productores y visitantes. Más tarde volvió a destacar en la Feria Provincial de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación de Córdoba, por la propuesta y el trabajo técnico del joven. Esa participación fue la que acabó traduciéndose en la invitación a la fábrica.

De tal palo, tal astilla: los Príncipe, una familia de inventores en el campo argentino

El talento parece cosa de familia. La historia se conoció gracias a un vídeo de su hermano Joel Príncipe, conocido en Argentina como el ‘Da Vinci cordobés’.

Con cinco años fabricó un ventilador con el motor de un tren de juguete y, más tarde, desarrolló un sensor que impide conducir bajo los efectos del alcohol y un sistema para manejar el tractor familiar por control remoto.

Su padre, Hugo Príncipe, no oculta su orgullo: «Nos sacamos el sombrero ante él». Thiago estudia en el Colegio Salesiano Don Ambrosio y dedica las tardes al taller.

Joel, por su parte, aprovechó la repercusión de la historia en declaraciones al portal Agrofy News para defender que «no toda la juventud está perdida» y pedir que los colegios fomenten este tipo de iniciativas.

Como dato a tener en cuenta, la fábrica que visitó empezó a producir en mayo de 2013 en el complejo industrial de Ferreyra y tiene capacidad para fabricar 4.000 tractores, 2.000 cosechadoras y 50.000 motores al año.

Frente a esas cifras, la producción de Thiago se resume en un único tractor, hecho a mano con las piezas que el tornado dejó esparcidas por el campo de su familia.