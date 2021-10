Reciclar es una de las iniciativas individuales más importantes del mundo. Un acto tan simple como colocar un envase en el lugar que le corresponde hace mucho por preservar el medio ambiente. Sin embargo, existen preguntas del reciclaje que vale la pena aclarar. Si alguna vez te has preguntado cómo funciona este sistema, hoy vamos a desvelar algunas curiosidades.

¿Cómo se mantiene el reciclaje?

Desde el año 1997 todas las empresas que comercializan envases están obligadas a cubrir ciertos gastos. Esto se refiere a que deben pagar por los costes de operación de las plantas de procesamiento. Las flechas verdes o el punto verde representan a las empresas responsables.

Es decir, las empresas destinan cierta cantidad de dinero a las entidades locales. Los ayuntamientos, las mancomunidades, etc. reciben estos ingresos para reciclar. Los contenedores, empleados, mantenimiento y demás empleados asociados al reciclaje son pagados por las empresas que usan los envases.

¿Qué pasa con el papel de aluminio?

Algunas veces no está claro qué se debe hacer con el papel aluminio para mantener los alimentos calientes. Tampoco está claro donde hay que dejar el papel transparente para las comidas. No es difícil, sólo tienes que fijarte en si están muy sucios o no.

Cuando contienen demasiados restos de grasa o desechos orgánicos, no pueden ser reciclados. En estos casos deben dejarse con los residuos orgánicos y con la basura normal.

¿Qué hacen con los aerosoles?

En la mayoria de los casos estos envases son de uso domésticos y deben ir al bote amarillo. En estos casos es importante que el interior esté completamente vacío. Si la pintura se esparce en el resto de los envases, el resto de los residuos se contamina.

Los materiales tóxicos entran en contacto con los demás metales y pueden dañar las máquinas de reciclado. En el caso de que sean residuos industriales o los envases tengan pintura, es distinto. Es necesario llevarlos a un punto limpio donde estén preparados para estos envases.

Las preguntas del reciclaje de papel higiénico

Aquí el reciclaje funciona de otra forma. Cuando vives en una ciudad donde hay un sistema de tratamiento de aguas residuales, estos papeles deben quedarse en el baño. El sistema de drenaje se encarga de desintegrar los papeles.

No debes temer a que un día tu baño deje de funcionar por la acumulación de papeles. La mayoría de los fabricantes piensan en esto durante la producción. Aunque con las toallas húmedas no sucede igual. Estos y otros artículos de baño no deben dejarse en el sanitario.

Recuerda que las toallas húmedas son de los artículos más contaminantes. Tardan mucho tiempo en degradarse, así que piensa dos veces antes de comprar unas. Existen opciones ecológicas muy interesantes y eficientes.