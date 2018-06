Qué es la hipohidrosis

Llega el verano y el calor y saltan todas las alertas. Hay que mantenerse lejos del Sol en las horas punta, tener una correcta hidratación y huir de los excesos, solo así podrás evitar pasarlo mal si tienes hipohidrosis.

Por cierto, la hipohidrosis es un fenómeno que impide a la persona afectada sudar lo normal, es decir, es alguien que suda por debajo de sus necesidades. Esto puede convertirse en un problema grave, puesto que la sudoración es la que impide que el cuerpo se sobrecaliente.

Obviamente, no sudar lo suficiente puede provocar golpes de calor excesivos y agotamiento elevado si nos exponemos demasiado al Sol y las altas temperaturas.

No obstante, esta condición es menos grave que a la anhidrosis, que es la ausencia total o elevada deficiencia de transpiración, es decir, justo lo contrario a la hiperhidrosis.

Evidentemente, un cuerpo que no puede sudar dentro de la normalidad, es menos efectivo en el enfriamiento, por lo que se eleva su intolerancia al calor.

Información interesante sobre la hipohidrosis

¿Cómo saber si sufres esta afección? Generalmente, viene acompañada de síntomas como piel seca y enrojecida, incapacidad para tolerar el calor y el esfuerzo físico, sentimientos excesivamente acalorados y acompañados de dificultades respiratorias junto con sentimiento aturdido, debilidad y calambres musculares.

Este fenómeno se debe a un mal funcionamiento de las glándulas sudoríparas, que no son estimuladas convenientemente por el sistema nervioso, por lo que son incapaces de liberar humedad en la zona superficial de la piel, es decir, que el sudor no aparece y no es capaz de evaporar el calor de la dermis.

Hablamos de un problema que se puede dar localizadamente debido a lesiones que pudieran dañar las glándulas sudoríparas. Y es que, por lo general, se suele presentar por culpa de la deshidratación, por lesiones cutáneas o por enfermedades como la esclerosis múltiple o el Parkinson.

Así que, si esta afección es parte de tu organismo, es normal que sientas sed intensa, mareos y confusión, respiración y pulso rápidos, cefaleas, fiebres y náuseas o incluso pérdida de apetito.

No obstante, se puede paliar con duchas de agua fría o evitando los climas excesivamente cálidos. Aun así, lo mejor es ponerlo en conocimiento de un facultativo para que diagnostique. Así evitarás medicamentos que agraven el problema.

Es conveniente limitar las actividades que eleven tu temperatura corporal y realizar ejercicios bajo supervisión médica siempre en ambientes bien ventilados. También ayuda vestir ropa suelta, el uso de humidificadores y las prendas y paños humedecidos si la temperatura es muy elevada.