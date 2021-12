La chapuza del belén de Ada Colau vuelve a Barcelona por Navidad un año más. La alcaldesa de la Ciudad Condal ha gastado esta vez el doble en la contratación del artista pero el resultado no ha sido el esperado. El belén, que iba a ser un diseño artístico colgado de la fachada del Ayuntamiento, ha tenido que ser retirado porque el temporal lo ha destrozado. Debía estar listo el 26 de noviembre, pero cuando aún no estaba terminado lo han descolgado porque los materiales no han demostrado la suficiente calidad. Se trataba de unas cintas metálicas que se habían puesto con la figura del tradicional buey del pesebre.

El encargo ha recaído en el arquitecto aficionado a los belenes Jordi Darder. Fue también el elegido para el belén de 2017 que igualmente fue polémico porque simplemente eran palos con figuras minimalistas. El Consistorio ahora le ha pagado casi 190.000 euros, un aumento considerable frente a los 97.000 que se pagaron en la última ocasión que se colocó un belén, en 2019.

La instalación comenzó el pasado 22 de noviembre con la vista puesta en cumplir el objetivo de inaugurarlo el 26 de noviembre. Sin embargo, desde que los operarios metieron la maquinaria en la Plaza de San Jaime se desató una pesadilla. Estamos ya a 2 de diciembre y el belén ni siquiera estará listo para el puente de la Constitución y la Inmaculada. En unos días en los que se esperan miles de turistas que revitalicen la economía, el Ayuntamiento no ha llegado a tiempo para instalar el belén, un incentivo más para visitar el centro barcelonés y sus comercios.

El pasado fin de semana la lluvia ya empezó a deteriorar las cintas metálicas que se habían colgado de la fachada del Consistorio con la forma de un buey. En la parte baja de la instalación se acumularon cintas rotas. Finalmente han tenido que intervenir los operarios y este jueves, como ha podido comprobar OKDIARIO, ya no quedaba nada. El Ayuntamiento ha detallado que se reemplazarán los materiales de las figuras por razones técnicas y climatológicas. En lugar de las láminas flexibles de PVC, finalmente las siluetas serán de tubos de iluminación led. Es posible que esto encarezca el plan original.

La web del Ayuntamiento que gobierna Ada Colau aún recoge que el belén se podrá disfrutar en la citada plaza del «26/11/2021» al «06/01/2022». No obstante, una semana después aún no está montado.

El diseño preliminar del arquitecto mostraba una idea que, por el momento, no se ha llevado a cabo por completo. Se trataba de «un paisaje navideño» diseñado con figuras del belén colocadas en las fachadas de ese céntrico entorno. «La propuesta artística se extenderá desde la Rambla hasta la vía Laietana por las calles de Ferran y de Jaume I, con un pesebre más coral que nunca», recoge la web oficial del Ayuntamiento de Ada Colau sobre el belén de este año.

Idea inicial del belén de Ada Colau para este año. (Foto: Ayuntamiento)

«Ritual agrario»

Después de que Colau instalara frente a su despacho belenes polémicos como el que estaba inspirado en un trastero (2019), el que estaba hecho de pelotas hinchables (2016) o uno totalmente abstracto (2018), la alcaldesa de En Comú Podem vuelve a la carga. Hace un año no instaló nada con la excusa de evitar aglomeraciones por la pandemia. Ahora argumenta que tiene que colar el belén porque «es una celebración de la vida y utiliza el ritual agrario y los animales domésticos que lo representan como protagonistas del ciclo natural que, después de tantos meses, volvemos a recuperar, con la complicidad del tejido comercial, las escuelas y los vecinos y vecinas del barrio y la generosidad de creadores de muchas disciplinas artísticas». Ni una referencia al carácter cristiano de esta festividad.

«El pesebre es, este año, un paisaje que disemina a sus personajes por balcones y azoteas, y también ocupa, de forma muy singular, las fachadas de la Generalitat y el Ayuntamiento», se promociona. «El proyecto está firmado por el arquitecto Jordi Darder, que asegura que no habría podido llevarlo a cabo sin la suma de tanta complicidad y entusiasmo colectivos», agrega.