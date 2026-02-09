Hoy, 9 de febrero de 2026, se prevén intervalos nubosos en toda la provincia de Barcelona, con un aumento de nubes hacia el final del día y posibilidad de precipitaciones débiles en la mitad oeste. Las temperaturas se mantendrán estables, con heladas débiles en el interior norte y un viento flojo variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 9 de febrero

Barcelona: cielo variable con probabilidad de lluvia

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, con una mezcla de nubes que promete un día variable. A medida que el sol asoma tímidamente, las temperaturas rondan los 10 grados, aunque la sensación térmica puede sentirse un poco más fresca. A lo largo de la jornada, la probabilidad de lluvia aumenta, especialmente en la tarde-noche, cuando el ambiente se tornará más pesado con una humedad que alcanzará el 80%.

Ya por la tarde, el viento soplará suavemente desde el oeste, con ráfagas que podrían sorprender a los desprevenidos. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 15 grados, pero la sensación térmica podría ser un par de grados más cálida. Con la puesta del sol a las 18:17, los barceloneses tendrán que estar preparados para un cierre de jornada que podría traer consigo algunos chubascos, así que no olviden el paraguas si planean salir.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y probabilidad de lluvia

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 6. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 80% y el viento, aunque moderado, puede traer consigo ráfagas de hasta 15 km/h.

La tarde promete un contraste notable, con un cielo más cubierto y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 15 grados. La humedad, que puede llegar al 80%, sumará incomodidad a la jornada. Con la posibilidad de lluvias intensas y un viento que podría intensificarse, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

Ambiente fresco y variable hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con una temperatura mínima de 7°C y un cielo que se presenta parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 8°C y aunque la probabilidad de lluvia es baja, no se descarta alguna llovizna ligera. La humedad relativa alcanzará niveles altos, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se tornará más nublado y la probabilidad de lluvia aumentará al 50%. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y los 15°C, con un viento suave del oeste que soplará a 10 km/h. Con 10 horas de luz, la jornada se presenta fresca y variable, ideal para disfrutar de un paseo al atardecer.

Cielo variable y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará entre nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 15 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la temperatura será templada y el ambiente tranquilo. Aprovechar un rato en los parques o terrazas puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar del entorno.