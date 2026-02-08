Hoy, 8 de febrero de 2026, la provincia de Barcelona se presenta muy nubosa con precipitaciones que irán remitiendo durante la mañana, dando paso a intervalos nubosos. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas en ascenso y heladas débiles en el Prepirineo. El viento será flojo, cambiando a componente oeste a moderado. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 8 de febrero

Barcelona: lluvias matutinas y tarde fresca con sol

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy promete ser un tanto inestable. Con una probabilidad alta de lluvia, especialmente durante la madrugada y hasta el mediodía, es recomendable llevar un paraguas a mano. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 16 grados y aunque la sensación térmica se mantendrá en esos mismos niveles, la humedad en el ambiente puede hacer que se sienta un poco más pesado.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, pero no sin antes dejar caer algunas gotas. La probabilidad de chubascos se mantendrá, aunque el cielo se despejará un poco. Con un viento suave que soplará del norte a unos 5 km/h, la tarde se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 13 grados. La luz del día nos acompañará hasta las 18:15, momento en el que el sol se ocultará tras el horizonte, dejando un aire de melancolía en la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias frecuentes

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 8 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el norte, aunque pronto se intensificará. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva, alcanzando un 80% antes del mediodía y el cielo se tornará más sombrío.

La tarde traerá consigo un notable contraste, con temperaturas que apenas superarán los 12 grados y una sensación térmica que podría descender hasta los 5. Las lluvias se harán más frecuentes, con un 65% de probabilidad y el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 30 km/h. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

Cielo nublado y probabilidad de lluvia en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente cubierto y una sensación térmica que puede llegar a ser más fresca de lo habitual, con mínimas de 7 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se eleva hasta un 75%, lo que sugiere que es probable que la lluvia nos acompañe hasta el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá nublado, aunque la probabilidad de lluvia disminuye a un 70%. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados y la sensación térmica máxima será de 15 grados. Con el sol saliendo a las 07:55 y poniéndose a las 18:15, disfrutaremos de más de diez horas de luz, aunque el viento soplará suavemente del norte a 5 km/h, sin causar molestias.

Cielo nublado con posibilidad de lluvia ligera en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 16 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, hay posibilidades de lluvia, aunque serán ligeras y no afectarán significativamente las actividades diarias. El viento soplará de forma suave, creando un ambiente fresco pero agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de un café en alguna terraza, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades cotidianas. Aprovechar el tiempo para salir y respirar aire fresco puede ser una excelente manera de recargar energías.