Es oficial: este es el día en el que se encenderá el árbol de 12 metros y 13.000 luces en el Paseo de Gracia de Barcelona

La Navidad es una de las épocas más mágicas. El encendido de luces, que si bien cada año es más pronto, marca ya el calendario de las fiestas navideñas que en cada ciudad se vive intensamente y de forma distinta, siempre con la misma identidad. Por esto hay que saber el día en el que se encenderá el árbol de 12 metros en Paseo de Gracia de Barcelona, que es una de las novedades de este año.

Cuentan los vientos del Norte que, cuando la Navidad se acerca, un lugar muy especial en el corazón de Barcelona se llena de vida. Es lo que destacan desde Casa Seat, que este año se convierte en la Estación de los Magic Days, el punto de partida de un viaje lleno de ilusión, dulzura y fantasía para celebrar la época más mágica del año. Como novedad, este año la magia de los Magic Days también se vivirá en el exterior y, en colaboración con la Associació Passeig de Gràcia, el espacio dará la bienvenida al Año Gaudí, que en 2026 conmemorará los cien años del arquitecto más emblemático de Barcelona. Desde los Jardinets de Gràcia, un árbol de Navidad de más de 12 metros brillará con una réplica de la estrella de doce puntas que Gaudí diseñó para la Sagrada Familia, iluminando Passeig de Gràcia y reforzando el vínculo entre tradición, innovación y espíritu navideño en uno de los espacios más icónicos de la ciudad.

Qué día encienden el árbol de 12 metros y 13.000 luces de Navidad

Según el Ayuntamiento de Barcelona, aunque el encendido de luces de este árbol no es algo municipal, el acto de encendido de las luces de Navidad se celebrará el 22 de noviembre, a las 18.00 horas, en el paseo de Gràcia, entre la Gran Via de les Corts Catalanes y la ronda de Sant Pere. Por tanto este gran árbol también se enciende el sábado 22 de noviembre.

Horario de encendido de las luces

El árbol y otras luces de la ciudad se encenderán sobre las 17.30 horas. Van a permanecer con tales luces hasta el 6 de enero de 2026. El horario es de 17:30 aproximadamente hasta la 1:00 h de domingo a jueves, y luego se alarga el horario hasta las 2:00 h los viernes, sábados y días especiales.

Cortes de tráfico para el encendido de luces de Navidad

El Ayuntamiento de Navidad da a conocer que la calzada central quedará cortada desde las 7.00 horas de la mañana del próximo miércoles, 19 de noviembre, hasta las 6.00 horas de la mañana del domingo 23.

Los carriles laterales se cortarán al tráfico el sábado 22, desde las 15.00 hasta las 20.00 horas. El cruce de la Gran Vía con el paseo de Gràcia quedará cortado el sábado 22, desde las 17.00 horas hasta la evacuación del público. Y a partir de las 17.30 horas se añadirá el corte del paseo de Gràcia entre la Gran Via de les Corts Catalanes hasta la calle de Aragó, incluidas las calzadas laterales.

Los desvíos de los vehículos que circulen por la Gran Vía en sentido Besòs se harán por las calles de Entença, del Comte d’Urgell, de Aribau y de Balmes. Y en sentido Llobregat, por Roger de Llúria y Pau Claris.

Desde el martes 18, a las 19.00 horas, hasta el domingo 23, a las 6.00 horas, quedará prohibido el aparcamiento en el paseo de Gràcia entre la ronda de Sant Pere y la Gran Via de les Corts Catalanes, incluidas las motos en la acera. Los autobuses que circulan por este tramo verán modificado su recorrido.

Se garantizará el acceso a los aparcamientos de la calle de Casp, desde la ronda de Sant Pere, mientras estén abiertos los carriles laterales.

Los Magic Days

Este año, los artífices de este gran árbol de 12 metros también celebran los Magic Days que aporta la Magic Station, un lugar donde la imaginación toma forma: desde el Bosque de los Elfos, pasando por el Polo Norte Mágico, hasta el Portal de los Talleres Mágicos. Desde el silbido del tren mágico hasta los aromas dulces que flotan por el aire, cada instante invita a soñar y a dejarse llevar por la emoción.

Más actividades en Paseo de Gràcia

Una vez encendidas las luces de la ciudad , especialmente del centro y del árbol de 12 metros de altura, el mismo Paseo de Gracia también organiza cantidad de actividades que no te puedes perder. Hay variedad de talleres y jornadas con actos gratuitas junto a la cantidad de tiendas engalanadas donde poder comprar objetos navideños. También se decoran los restaurantes de esta zona para ofrecer los mejores platos.