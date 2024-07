La secretaria general de ERC, Marta Rovira, vuelve este viernes a España después de que se archivara la causa de Tsunami, en la que estaba siendo investigada por presuntos delitos de terrorismo. La dirigente separatista llevaba desde 2018 fugada de la acción de la justicia española después de que el juez Manuel García-Castellón abriese una causa contra ella y otros dirigentes independentistas como responsables del grupo Tsunami que instigó las protestas callejeras contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los políticos catalanes vinculados al procés independentista. Se fugó el mismo día que estaba citada a declarar en el Supremo. ERC le preparará un gran acto de bienvenida en Cantallops (Gerona).

Su vuelta a Cataluña está prevista para la primera hora de este viernes. Rovira estará acompañada por otros independentistas que también estaban siendo investigados en el caso Tsunami. La dirigente de ERC volverá junto al diputado en el Parlament Ruben Wagensberg, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el activista Josep Campmajó. Todos ellos ya han abandonado Suiza y se encuentran camino de España. La formación de Marta Rovira ha informado de que tienen previsto atender a los medios de comunicación en Cantallops (Gerona), municipio donde Wagensberg tiene familia.

La entidad secesionista de Òmnium Cultural también tiene previsto un recibimiento oficial a Serra y al resto de los que se encontraban imputados en la causa de Tsunami por presuntos delitos de terrorismo. Marta Rovira no tiene el pasaporte en vigor, por lo que no puede coger un avión y de ahí que vuelva a España en coche junto al resto de fugados. Todos ellos serán recibidos el lunes o el martes en el Palau de la Generalitat por Pere Aragonés y en el Parlament por Josep Rull. Ambos actos solemnes se reproducirán, posteriormente, cuando vuelvan Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, cuyo retorno todavía no está fijado en el calendario por las dudas de sus equipos jurídicos. En el caso de Rovira, además, la consejería de Interior le pondrá escolta con chófer a su disposición.

Marta Rovira aseguró este martes que tenía previsto volver esta sábado a España. Su intención, según afirmó, nada más llegar a España es visitar a sus padres en Vic, municipio de Barcelona, y, tras ello, asistir a la asamblea de mujeres de su partido. Su vuelta finalmente se producirá un día antes. «En las próximos horas tomaremos muchas decisiones. Las tendremos que tomar los tres de casa, porque aquí hay muchas cosas que cuentan», aseguró este martes en alusión a su pareja y a su hija.

La La máxima responsable de ERC, tras la dimisión de Oriol Junqueras, no tiene intención de presentar a liderar su partido de cara al futuro. «No lo haré porque creo que, para mí, y lo he explicado muchas veces, es el fin de una etapa. Creo que generar dependencias no es bueno, pero sí dejar el aprendizaje que yo he tenido, para que nadie tenga que empezar de cero, sino que estos aprendizajes puedan ir generando un poso», señaló este martes en una entrevista a RAC1.

Archivo del ‘caso Tsunami’

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordó este lines el archivo de la causa de Tsunami Democratic, en la que figuraban diez personas investigadas, entre ellas la ex secretaria general de ERC Marta Rovira, tras la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de declarar la invalidez de las diligencias en esta causa desde el 29 de julio de 2021.

El magistrado tomó esta decisión después de conocer el auto de la Sala de lo Penal, que invalidó todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años. En su auto, García Castellón asumió el criterio de la Sala, que señalaba que debían anularse todas las diligencias acordadas en estos últimos tres años, debiendo pronunciarse únicamente con el material existente hasta julio de 2021, con arreglo al artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su auto, el juez entendió que con la decisión de la Sala de lo Penal lo que procedía era el archivo de la causa, dado que, según él mismo recuerda, no se ha tomado declaración a las personas investigadas en esta causa en fechas anteriores al límite temporal de julio de 2021 que ha fijado la referida sala.