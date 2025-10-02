En estos sitios a 1 hora de Barcelona recolectarás setas sí o sí: no hace falta irte al Pirineo

Con la llegada del otoño, los bosques catalanes se transforman en un auténtico festín natural, dando paso a una de las joyas gastronómicas más apreciadas: las setas. Este fenómeno estacional, impulsado por la humedad y las lluvias, trae consigo una gran variedad de especies que no solo realzan el sabor de nuestros platos, sino que también aportan numerosos beneficios al organismo gracias a sus propiedades antioxidantes, inmunológicas y digestivas. Descubre estos sitios a 1 hora de Barcelona donde recolectarás setas sí o sí.

Tales lugares se convierten en una actividad que conecta con la naturaleza, promueve el ejercicio físico y despierta los sentidos. El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Mercats de Barcelona, asegura que «hay una gran variedad de setas que crecen en los bosques de Cataluña, tanto de comestibles como de tóxicas. Algunas de las más frecuentes son el robellón, el camagroc, la llenega negra, el pinetell, el fredolic, la trompeta de la muerte, el rossinyol». En la provincia de Barcelona existen varios espacios naturales ideales para la recolección de setas. Ahora bien, debes ir bastante pronto, porque los entendidos ya sabes cuáles son estos enclaves y al llegar puede ser que haya menos setas que las que esperas.

Los sitios a 1 hora de Barcelona recolectarás setas sí o sí

El Parc Natural del Montseny, con su rica biodiversidad, es uno de los destinos más populares para encontrar rovellons, por ejemplo. Otro lugar destacado es el Parc del Montnegre i el Corredor, donde los pinares y encinares ofrecen un hábitat perfecto para especies como las trompetas de la muerte y las llenegues.

Además, en zonas como el Berguedà o el Bages, algo más alejadas, la variedad y abundancia de setas son excepcionales. Cada lugar tiene su propio microclima y tipo de bosque, lo que determina las especies que se pueden encontrar.

Desde propiedades antioxidantes hasta efectos antibacterianos y antiinflamatorios, las setas son un verdadero tesoro de la naturaleza. Si eres aficionado a la recolección o simplemente deseas explorar la flora micológica de la zona, Barcelona y sus alrededores ofrecen una gran variedad de espacios naturales ideales para disfrutar de esta actividad.

Los mejore lugares para encontrar y recolectar setas en Barcelona

Parc Natural del Montseny

Este es, sin duda, uno de los lugares más emblemáticos para la recolección de setas en Barcelona. Su diversidad de ecosistemas, que incluyen bosques de robles, hayas y pinos, crea un ambiente ideal para una amplia variedad de setas. En este parque puedes encontrar algunas de las especies más apreciadas en la gastronomía, como el robellón (Níscalo), el cep (Boletus edulis), o el fredolic (Negrilla).

Parc del Montnegre i el Corredor

Ubicado entre el Maresme y el Vallès Oriental, el Parc del Montnegre i el Corredor es otro paraíso para los amantes de la micología. En este parque predominan los pinares, las encinas y los robles, lo que crea el hábitat perfecto para especies como las trompetas de la muerte (Craterellus cornucopioides) y las llenegues (Lactarius).

Sierra de Collserola

A pesar de estar tan cerca de la ciudad de Barcelona, este lugar ofrece un excelente entorno para la recolección de setas. Con una mezcla de bosques de pino y encinares, es común encontrar setas como el robellón, cep y diversas especies de setas de ostra.

La Garrotxa y El Berguedà

Aunque un poco más alejados de la ciudad, los parques naturales de La Garrotxa y El Berguedà son también destinos imprescindibles para los aficionados a la micología. Estos lugares, en especial los bosques de hayas de La Garrotxa, son ricos en setas como los copes de viuda (Cortinarius), los míscalos y los boletus.

Tipos de setas que puedes encontrar en Barcelona

En los bosques y parques de Barcelona, puedes encontrar una amplia variedad de setas comestibles y algunas no comestibles. Las más comunes con:

Rovellón (Níscalo)

Es una de las setas más populares de Cataluña. De color anaranjado, con un sombrero amplio y carnoso. Es muy apreciada por su sabor y se encuentra principalmente en bosques de pinos.

Cep (Boletus edulis)

Esta seta es conocida por su tamaño y por ser una de las más valoradas en la cocina. Se encuentra principalmente en bosques de robles y abetos.

Fredolic (Negrilla)

Con un sombrero marrón oscuro y tallo robusto, es típica de los pinares y bosques de encinas.

Trompeta de la Muerte

Su color negro y forma de trompeta la hacen fácilmente identificable. Se encuentra en bosques húmedos y es apreciada por su sabor y textura.

Setas de Cardo

De gran tamaño, estas setas crecen en zonas soleadas y se encuentran con mayor frecuencia en los alrededores de las zonas abiertas de los bosques.

Llenegues

De color rojizo y con un látex blanco, es común en bosques mixtos, y su sabor ligeramente picante la convierte en una delicia para los gourmets.