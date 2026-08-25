Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y temperaturas en ligero descenso por la mañana, aunque las máximas se elevarán en el litoral y prelitoral. Un viento flojo del oeste soplará con más intensidad en el prelitoral sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 25 de agosto

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lento este día, ofreciendo una postal despejada que dará paso a un cálido y agradable ambiente. Con temperaturas que oscilarán entre los 24 y los 33 grados, el sol se elevará a las 07:10, iluminando la ciudad con su cálida presencia. La humedad, aunque se mantendrá en un nivel moderado, hará que la sensación térmica ascienda hasta los 34 grados, creando un ambiente un poco pesado durante las horas centrales de la jornada. A lo largo de la mañana y la tarde, el viento se presentará en dirección noreste, soplando suavemente a unos 10 km/h, perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre.

Ya por la tarde, el cielo continuará radiante, invitando a los barceloneses a disfrutar de sus terrazas y plazas. Con la puesta del sol programada para las 20:35, se podrá disfrutar de unas agradables horas de luz. La probabilidad de lluvia es prácticamente inexistente, por lo que no hay que preocuparse por chubascos inesperados. A medida que la tarde avance, el ambiente se tornará ideal para actividades al aire libre, combinando una brisa suave con temperaturas que apenas descenderán por debajo de los 30 grados en las horas vespertinas.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris con lluvias y viento frío

El cielo se presenta gris y amenazante sobre L’Hospitalet de Llobregat, anticipando un día marcado por la inestabilidad. Con cada rayo de sol que lucha por abrirse paso entre las nubes, la ciudad despierta a una jornada en la que las lluvias pueden hacer su aparición y el viento frío acecha con una fuerza inesperada.

Por la mañana, las temperaturas rondarán los 22°C, pero a medida que avance la tarde, el termómetro podría descender a los 30°C, con ráfagas de viento que alcanzarán los 40 km/h. La humedad se sentirá agobiante con picos del 90%. Se recomienda no olvidar el paraguas y estar preparados para un cambio brusco en la sensación térmica.

Ambiente caluroso con viento suave en Badalona

A medida que amanece en Badalona, la jornada se presenta con un cielo despejado y una temperatura mínima agradable de 22°C. La humedad, que alcanzará un 90%, dará lugar a un ambiente un tanto pesado, pero sin riesgo de lluvia. Durante la mañana, el termómetro irá ascendiendo hasta alcanzar los 23°C, con un suave viento que soplará a 15 km/h de dirección variable.

Por la tarde, el calor se intensificará, alcanzando los 34°C, así que se espera una jornada calurosa. Con el sol saliendo a las 07:10 y poniéndose a las 20:35, Badalona disfrutará de más de 13 horas de luz diurna, perfecta para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atento a las ráfagas que podrían superar los 30 km/h en algunos momentos, así que es importante asegurarse de que todo esté bien sujeto.

Cielo despejado y ligero soplido en Sabadell

El tiempo se presentará mayormente estable a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 34 grados. Habrá algunas nubes durante la mañana, pero la tarde se caracterizará por un cielo más despejado. Se espera una ligera brisa, ideal para refrescar el ambiente sin causar molestias.

Con un tiempo agradable, resulta perfecto para darle un respiro a la rutina. Una propuesta interesante podría ser dar un paseo por el parque o disfrutar de una terraza, aprovechando la calidez y la serenidad de la jornada.