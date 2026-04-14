La ley lo avala: si vives en esta comunidad puedes deducirte hasta 500 euros de la declaración

El alquiler es el tema principal de todos los debates de nuestro país: se habla en el Congreso, se habla en el Senado, en los bares, colegios, casas… en todos los rincones de España se habla de lo caro que es el precio del alquiler. Algunas comunidades intentan poner medidas para combatirlo; es el caso de Castilla-La Mancha mediante la campaña de la renta.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han tomado medidas también y han incrementado la deducción por gastos de alquiler en la declaración de la renta. En años anteriores, la deducción estaba establecida en 450 euros por el alquiler de la vivienda habitual. Este año dicha deducción ha pasado hasta los 500 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la campaña de la Renta de este 2026, que ya ha empezado y acabará el próximo 30 de junio.

Este cambio en la deducción se recoge dentro de una serie de nuevas políticas que se aprobaron el pasado jueves en el último pleno de control de las Cortes de Castilla-La Mancha. Estas políticas recogen un nuevo paquete de medidas fiscales que ayudará a más de 13.000 castellanomanchegos, a los que se repartirán más de 8 millones de euros.

Castilla-La Mancha y sus habitantes —más concretamente sus habitantes— no son ajenos a la subida del alquiler constante en los últimos años por todo el país. Además, en enero de 2026 fue la región española en la que más subió el precio del alquiler con respecto a enero del año anterior, subiendo hasta un 17,1%. Sorprenden estos datos teniendo en cuenta que la provincia de Ciudad Real es la zona con los alquileres más bajos de toda España.

Aunque para beneficiarse de esta nueva deducción los castellano-manchegos tienen que cumplir una serie de requisitos: tienen que tener menos de 36 años, pertenecer a una familia numerosa o tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%. El contribuyente que cumpla alguno de estos requisitos lo podrá ver reflejado en el borrador de la declaración.