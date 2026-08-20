Alarma en Toledo: la Guardia Civil busca a un león suelto en la Sierra de San Vicente

La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda en la Sierra de San Vicente, en la provincia de Toledo, después de que un repartidor alertara de que había visto presuntamente un león mientras trabajaba por la zona. El aviso ha llevado a los agentes a movilizar distintos medios aéreos y terrestres para tratar de localizar al animal y determinar si realmente se trata de un felino de estas características.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el aviso se produjo este miércoles después de que el servicio de emergencias 112 recibiera la llamada de una persona que aseguraba haber divisado un león en las inmediaciones del convento del Piélago. En concreto, el supuesto avistamiento habría tenido lugar en la carretera TO-1375, aproximadamente a la altura del kilómetro 9, una vía que comunica los municipios de El Real de San Vicente y Navamorcuende.

Tras recibir la alerta, la Guardia Civil puso en marcha un operativo para comprobar la presencia del animal y esclarecer su procedencia. Una de las primeras líneas de investigación ha sido determinar si el ejemplar podría haberse escapado de algún recinto cercano. Entre las posibilidades analizadas se encuentra el Zoo Safari Fauna Aventura, ubicado en Hinojosa de San Vicente, así como alguna finca particular de la zona.

Los agentes también han comprobado si podría tratarse de un animal procedente de algún zoológico de la Comunidad de Madrid. No obstante, por el momento no consta ninguna comunicación sobre la desaparición o ausencia de un león en estos centros o instalaciones, por lo que la procedencia del supuesto animal continúa sin esclarecerse.

Ante la posibilidad de que el avistamiento pudiera corresponder a otro tipo de animal, la Guardia Civil ha abierto también otras líneas de comprobación. Entre ellas, se ha revisado la localización de perros de raza mastín tibetano que se encuentran en la zona, ya que sus características físicas, especialmente su tamaño, pelaje y coloración, pueden hacer que a cierta distancia sean confundidos con un león.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha asumido las labores de búsqueda y ha activado un dispositivo específico para intentar localizar al ejemplar. En el operativo participan diferentes medios, entre ellos un helicóptero procedente de la Comunidad de Madrid, drones pertenecientes a la Comandancia de Toledo y varias patrullas de seguridad ciudadana que están recorriendo el entorno señalado por el testigo.

La utilización de medios aéreos pretende facilitar la inspección de una zona especialmente complicada por su orografía y por la presencia de áreas de vegetación y monte. Los drones permiten además revisar desde el aire determinados puntos de difícil acceso para los agentes, mientras que las patrullas terrestres se encargan de comprobar las zonas próximas a la carretera y los lugares en los que podría haberse ocultado un animal.

La noticia ha generado preocupación entre los municipios próximos al supuesto lugar del avistamiento. Los ayuntamientos de Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, El Real de San Vicente y Almendral de la Cañada, entre otros, han utilizado sus redes sociales para informar a los vecinos de la situación y pedirles que extremen las precauciones mientras continúan las labores de búsqueda.

El alcalde de Almendral de la Cañada, Marcelino Fernández, ha confirmado que la Guardia Civil se puso en contacto con el Ayuntamiento para informar de la situación. El regidor ha reconocido la «sorpresa» y el «nerviosismo» que la noticia ha provocado entre los vecinos, especialmente ante la posibilidad de que un animal de estas características pudiera encontrarse en libertad en las inmediaciones del municipio.

Por el momento, la Guardia Civil continúa trabajando para confirmar si el animal visto por el repartidor era realmente un león. Mientras no se determine su naturaleza y procedencia, los municipios de la zona mantienen las recomendaciones de precaución y permanecen atentos a cualquier nuevo aviso o posible avistamiento.