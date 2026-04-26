Cielos variables y chubascos en Castilla y León: Consultas AEMET sobre el tiempo de hoy

Hoy, 26 de abril de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, se espera un panorama variable. Predominarán cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna y podrían registrarse chubascos débiles o localmente moderados, especialmente en el cuadrante noroeste. Además, habrá posibilidad de bancos de niebla matinales en el tercio sur. Las temperaturas se mantendrán estables o con ligero descenso en las mínimas, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento soplará del norte y noreste, en general flojo, aunque se prevén rachas fuertes en zonas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 26 de abril

Tarde de nubes cargadas y lluvia inminente en León

El cielo se presentará gris y denso en León, como si se estuviera preparando para una intensa lluvia que inundará la jornada de hoy, especialmente durante la tarde y noche. Tras una tranquila madrugada donde el mercurio apenas alcanzará los 8 grados, la mañana despertará con un leve resplandor, pero la amenaza de chubascos será constante. La temperatura irá ascendiendo hasta llegar a los 23 grados, aunque la sensación térmica podría parecer distinta al manifestarse una humedad alta en el ambiente, que hará que el aire se sienta pesado.

Ya por la tarde, el viento soplará de manera suave, a unos 5 km/h, previniendo cualquier malestar por corrientes frías, mientras que la probabilidad de lluvia se tornará casi segura. Quien desee disfrutar de las últimas luces del día, que emergerán a las 21:16, deberá estar preparado con paraguas, pues la tarde promete ser un mar de nubes cargadas y truenos tímidos que invitarán a refugiarse y disfrutar de un cálido rincón en casa.

Zamora: nubes pesadas y lluvias intensas

La jornada en Zamora se presenta con un abrigo sombrío que ya inunda las calles al amanecer, donde nubes pesadas parecen predecir un día de alteraciones. El viento, aunque aún suave, comienza a soplar con ganas, augurando un panorama tempestuoso conforme avanza la mañana.

A medida que el día avanza, la temperatura se mantendrá baja, con máximas que apenas alcanzan los 26°C, mientras que las lluvias se intensificarán por la tarde, alcanzando una probabilidad del 100%. La humedad, casi agobiante, estará en su punto más alto y las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h. Es un día que invita a no olvidar el paraguas y a prepararse para sorpresas.

En la ciudad de Salamanca, cambio drástico hacia la lluvia

El día amanece en Salamanca con un ambiente fresco y húmedo, con temperaturas que rondan los 11 grados. Aunque el cielo presenta algunas nubes, no se espera lluvia durante la mañana. Sin embargo, según avanza la jornada, la situación cambia drásticamente; a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará hasta un 100%, lo que promete un final de día bastante mojado. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados, pero la sensación térmica será más cálida, llegando a 24 grados.

Con un viento que se mantendrá ligero y unas ráfagas que podrían alcanzar hasta 8 km/h, el ambiente se sentirá pesado debido a la alta humedad relativa, que toca el 95%. Con casi 14 horas de luz solar, del amanecer a la puesta del sol a las 21:13, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde.

Valladolid: ambiente templado y nubes en aumento

El tiempo en Valladolid se presenta con un ambiente templado y algo nuboso durante la mañana, con temperaturas que rondan los 11 grados. A lo largo de la tarde, el cielo irá cubriéndose más y se espera que las probabilidades de lluvia aumenten, aunque el viento se mantendrá muy ligero, creando un día sin grandes cambios.

Una excelente oportunidad para salir a pasear o disfrutar de actividades al aire libre antes de que la lluvia llegue por la tarde-noche. Los más afortunados podrán aprovechar la calidez que ofrecerán las temperaturas, ideales para una pausa en el día.

Cielos nublados y posibles lluvias en Burgos

La jornada en Burgos comienza con cielos nublados, dejando entrever un ambiente fresco con temperaturas mínimas alrededor de 8°C. Se puede sentir una ligera brisa proveniente del noreste, aunque no será muy intensa. A medida que avance el día, el tiempo permanecerá variable, con posibilidades de lluvia, especialmente por la tarde-noche. La temperatura alcanzará un máximo de 23°C, pero se recomienda llevar un abrigo ligero y un paraguas, ya que las nubes podrían traer sorpresas en forma de lluvia.

Palencia: cielo nublado con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un fresco despertar con mínimas de 9 grados, mientras el cielo se encuentra parcialmente nublado. A medida que avanzamos hacia la tarde, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 24 grados, pero no sin antes dejarnos caer algunos chubascos intermitentes que podrían comenzar a media mañana.

De cara a la tarde-noche, se anticipan precipitaciones más persistentes, por lo que es recomendable llevar un paraguas a mano. La humedad alcanzará niveles altos, por lo que el ambiente se sentirá bastante húmido, especialmente al caer la noche.

Ambiente inestable con probabilidad de lluvia en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos, donde la bruma podría envolver el paisaje, aportando un ambiente fresco con temperaturas que apenas alcanzan los 9 grados. A medida que avance el día, la situación empeorará, brillando el sol de forma tímida pero dando paso a un aumento en la probabilidad de lluvia, especialmente por la tarde y noche, donde se espera un clima inestable y zonas muy húmedas.

Con el viento soplando desde el sur a una velocidad moderada, es recomendable vestir ropa adecuada y llevar un paraguas, ya que las temperaturas no aumentarán demasiado, rondando los 20 grados durante la tarde. Considere un atuendo que le permita adaptarse al tiempo cambiante que se prevé para este día.

Segovia: cielo nublado y chubascos al caer la tarde

Las primeras horas traen una atmósfera fresca con temperaturas que rondarán los 10 grados, mientras el cielo se presenta parcialmente nublado. A medida que avance la mañana, se prevén chubascos intermitentes y el mercurio podría alcanzar los 22 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser aún más cálida.

A medida que la tarde dé paso a la noche, las lluvias se intensificarán, siendo la probabilidad de precipitaciones muy alta. Se recomienda tomar precauciones y llevar paraguas; el viento permanecerá en calma y la humedad máxima podría llegar al 100%, lo que acentuará la sensación de frescura al caer la noche.

Ambiente cambiante con posibilidad de lluvia en Soria

El día comienza en Soria con una agradable sensación térmica que ronda los 7°C, aunque la mínima se sitúa en este mismo nivel. Amanecerá con nubes que irán aumentando a medida que avance la jornada y se espera que la probabilidad de lluvias sea considerable durante la tarde-noche. Con el viento soplando del sureste a una velocidad moderada, es recomendable llevar paraguas para el resto del día.

A medida que el sol se alza sobre el horizonte a las 07:21, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar los 24°C, lo que nos ofrece un contraste entre el fresco inicio y un ambiente más cálido, pero húmedo, a medida que pasen las horas. Con aproximadamente 13 horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:02, la tarde nos deparará un cielo que iría de parcialmente nublado a cubierto, con un panorama que no se presenta del todo alentador para disfrutar al aire libre.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET