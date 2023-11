Si estás buscando renovar tu armario con prendas de calidad, estilo y buen precio, no puedes perderte las ofertas de Springfield. La marca española tiene una sección llamada «shop the look» donde puedes encontrar outfits completos que están rebajados con motivo ahora del Black Friday de modo que puedes ahorrar dinero, pero también esfuerzo ya que todos son looks que marcan tendencia. Toma nota, porque Springfield arrasa con sus tremendos descuentos: esto es todo lo que te puedes ahorrar si te llevas un look completo.

Springfield arrasa con sus descuentos si te llevas un look completo

Muchas veces a la hora de comprar las últimas tendencias en moda, nos fijamos en los outfits que llevan las famosas o influencers con el fin de inspirarnos, pero también es posible que al ir a comprar lo que hemos visto que nos gusta, no lo encontramos en una sola tienda. Tenemos que estar dando vueltas y muchas veces sin éxito.

Springfield nos quiere ayudar y por ello, proponen looks completos, de modo que no hará falta que tengamos que buscar inspiración en otro lado o irnos a otra tienda. Además, con motivo del Black Friday todos ellos tienen rebaja así que no los puedes dejar escapar. Son varios looks completos dentro de la sección «Shop The Look» de la web de Springfield entre los que arrasan estos que ahora te dejamos:

Conjunto de jersey, mocasines y falda

Este look es ideal para el otoño, ya que combina una falda de polipiel con un jersey de cuello redondo y estampado de corazones y unos mocasines de piel. El conjunto tiene un aire moderno a la par que y elegante, y lo mejor es que está rebajado de 105,97€ a 59,77 €, lo que supone un ahorro del 44%.

Conjunto de jeans, camisa y chaqueta

Si prefieres un look más casual y desenfadado, este conjunto te va a encantar. Se trata de unos jeans culotte, una blusa corta y una chaqueta acolchada negra. El conjunto es muy versátil y cómodo, y lo puedes combinar con diferentes accesorios. Además, está rebajado de 165,97€ a 91,97€, lo que significa un ahorro del 45%.

Conjunto de bolso, jeans y jersey

Otro look que no puede faltar en tu armario es este conjunto de bolso, jeans y jersey. El bolso es de color camel y tiene un diseño shopper que marca tendencia, los jeans son de corte flare y color beige y tienen un lavado claro, y el jersey es de color naranja y tiene un cuello vuelto. El conjunto es muy fácil de combinar y te dará un toque chic y sofisticado. Además, está rebajado de 125,97€ a 77,47€, lo que implica un ahorro del 38%.

Conjunto de bolso, vestido y abrigo

Si te gustan los looks más femeninos y románticos, este conjunto es para ti. Se compone de un bolso de color verde con diseño bandolera, un vestido a juego del mismo color con diseño camisero y manga larga, y un abrigo de corte clásico con botón. El conjunto es perfecto para los días más fríos, ya que te mantendrá abrigada y a la moda. Además, está rebajado de 135,97€ a 89,27 €, lo que representa un ahorro del 34%.

Conjunto de vestido, bolso y bufanda

Por último, te presentamos este conjunto de vestido, bolso y bufanda. El vestido es de color blanco y es de punto, el bolso es de color marrón y tiene un tamaño grande y diseño bandolera, y la bufanda es multicolor y tiene un tacto suave. El conjunto es ideal para los días de entretiempo, ya que te dará un toque de color y alegría. Además, está rebajado de 89,97€ a 79,97 €, lo que supone un ahorro del 21%.

Como ves, Springfield tiene unos descuentos increíbles que no puedes dejar pasar. Entra en su web y descubre todos los looks que te están esperando. No te arrepentirás de renovar tu armario con Springfield.