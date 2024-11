La razón por la que Primark no hace Black Friday

Primark es, sin lugar a dudas, una de las tiendas de moda económica más reconocidas en el mundo. Con más de 300 establecimientos en 11 países, la marca se ha posicionado como un referente en moda asequible, facturando más de 8.000 millones de euros anuales. Sin embargo, a diferencia de muchas cadenas que buscan incrementar sus ventas con el Black Friday, Primark opta por mantenerse al margen. Este evento, que se celebra el último viernes de noviembre y se caracteriza por sus grandes descuentos, no entra en la estrategia de la cadena. La pregunta es: ¿por qué Primark no participa en el Black Friday? La respuesta no sólo se basa en su modelo de negocio, sino en sus valores y compromisos.

Para Primark, el Black Friday representa una oportunidad que podría ser contradictoria con su filosofía. La marca apuesta por precios bajos durante todo el año, ofreciendo a sus clientes una propuesta estable y competitiva que elimina la necesidad de descuentos especiales. Este enfoque no sólo atrae a los consumidores en cualquier momento, sino que también ha permitido a la empresa diferenciarse en un mercado donde el precio suele variar con frecuencia según las temporadas. La decisión de Primark va más allá de una mera estrategia comercial, y tiene implicaciones en cómo la marca percibe su responsabilidad hacia sus clientes y el planeta.

El rechazo de Primark al Black Friday también está alineado con su compromiso social y ambiental. La compañía ha recibido críticas en el pasado por el impacto ambiental de su modelo de producción, lo que ha llevado a la creación de su programa de sostenibilidad Primark Cares. Con esta iniciativa, la marca busca minimizar su huella ecológica y reducir el desperdicio de ropa. Participar en un evento de descuentos masivos podría ir en contra de estos objetivos, impulsando un consumo excesivo que contrasta con el mensaje que Primark desea transmitir. Con esta postura, la marca reafirma su compromiso de mantener sus valores sin necesidad de recurrir al Black Friday.

La razón por la que Primark no hace Black Friday

El Black Friday es una fecha conocida mundialmente y también representa uno de los días con más ventas y movimiento del año. Para muchos es el inicio de la campaña de Navidad e incluso hay quien aprovecha para empezar con sus compras navideñas antes de tiempo. Aún con la gran popularidad de este día hay tiendas que no se suman a los descuentos y Primark es una de ellas.

¿Pero porqué Primark no puede ver el Black Friday? La respuesta tiene que ver con su estrategia de negocio y su filosofía de marca. Primark se caracteriza por ofrecer precios muy bajos durante todo el año, sin recurrir a rebajas ni promociones especiales. Su modelo se basa en la producción masiva, el ahorro de costes y el margen reducido, lo que le permite vender sus productos a un precio muy competitivo. Según la empresa, sus precios son tan bajos que no pueden bajarlos más, ni siquiera en el Black Friday.

Un buen volumen de ventas y de clientes evita el Black Friday

Además, Primark considera que hacer descuentos en este día podría perjudicar su imagen y su reputación, ya que podría transmitir la idea de que sus productos tienen una calidad inferior o que están inflando sus precios el resto del año.

Por otro lado, está el volumen de venta de la empresa que permite que no tengan que preocuparse por contar con un día en el que las ventas aumente.

Son muchas las tiendas que recurren a días como el Black Friday para eliminar el stock que se acumula, pero en el caso de Primark, no es necesario, por suerte, esta franquicia tiene unas ventas físicas extraordinarias. Así, no necesitan liquidar un stock que se vende solo, vayas a la hora que vayas la tienda siempre está llena y las colas son significativas en probadores y caja. Su sistema de stock 0 les funciona a las mil maravillas.

Otra de las razones que encontramos al «no» de Primark al Black Friday tiene que ver con el hecho de que sus tiendas siempre están llenas. Sin necesidad de liquidar el stock y con unos precios muy bajos, las tiendas Primark cuentan siempre con un número de clientes elevado. Un viernes o un sábado cualquiera, encontraremos gente en todas sus plantas y secciones, probadores o caja. Por lo tanto, no es necesario incentivar unas ventas que ya se producen de forma natural. La política de Primark es vender mucho solo físicamente, y tal vez por ello todavía se resisten también a la venta online que sigue siendo una de sus «asignaturas pendientes».

Stop al consumismo desmedido

Finalmente, Primark no hace Black Friday porque no quiere contribuir al consumismo desmedido y al desperdicio que se genera en este día. La empresa ha sido criticada en el pasado por su impacto ambiental y social, debido a las condiciones de sus proveedores y a la cantidad de residuos que produce su ropa de usar y tirar. Por eso, Primark ha iniciado un plan de responsabilidad social y ambiental, llamado Primark Cares, con el que pretende mejorar sus prácticas y reducir su huella ecológica. Participar en el Black Friday iría en contra de este compromiso, ya que fomentaría el consumo irresponsable y la obsolescencia de sus productos.

En conclusión, Primark no quiere ni ver el Black Friday del próximo 29 de noviembre porque tiene una estrategia de negocio exitosa, una filosofía de marca coherente y un plan de responsabilidad social y ambiental que no se ajustan a este día de descuentos y compras compulsivas. Primark prefiere ofrecer precios bajos todo el año, mantener su imagen y su reputación, satisfacer a sus clientes, diferenciarse de la competencia y cuidar del planeta. Por eso, Primark no hace Black Friday, ni falta que le hace.