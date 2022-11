Las gangas de Decathlon este Black Friday: no te las pierdas

Si deseas poder comprar auténticas gangas y productos con ofertas increíbles, una de las tiendas que no puedes dejar de visitar en este Black Friday de hoy viernes es Decathlon. La tienda del deporte por excelencia celebra este día especial de descuentos con un buen número de productos para entrenar o practicar deporte a precios que no te vas a creer. Descubramos a continuación las gangas de Decathlon en este Black Friday que no te puedes perder.

La gangas de Decathlon por el Black Friday

Toma nota porque estas son las gangas que más destacan para este Black Friday de Decathlon. Tanto ropa deportiva, como las mejores zapatillas, relojes inteligentes para entrenar y hasta algún que otro regalo navideño que ya podemos adelantar.

Sudadera Kalenji running mujer

Salir a correr y no pasar frío es una de las claves para la práctica del running en pleno invierno y esta sudadera de Kalenji para mujer es una de las prendas esenciales de la temporada. Tiene un componente especial para protegerte del frío, es transpirable y además rebaja su precio de casi 25 euros a 14,99 euros por este Black Friday de hoy.

Mallas térmicas

A juego, podemos comprar también estas mallas térmicas de running para mujer, con bolsillo incorporado y que han sido probadas para un óptimo confort térmico entre -5 y 0 °. Su precio con descuento del 48% por el Black Friday es de 12,99 euros.

Cazadora impermeable

De la marca Tribord, de Decathlon, destaca esta cazadora impermeable que aunque diseñada para regatas, te servirá también para entrenar sin pasar frío o para llevar en los días de lluvia. Se vende con un 51% de descuento de modo que su precio pasa de 44,99 a 21,99 euros.

Zapatillas trekking y montaña Quechua

En Decathlon encuentras el mejor calzado para la práctica del senderismo, trekking o para pisar terrenos montañosos. Entre las mejores propuestas tenemos esta zapatilla de la marca propia de Decathlon, Quechua, que además son impermeables y que son muy cómodas gracias a la amortiguación con densidad diferente en el talón y la tecnología Evofit para adaptarse al ancho del pie. Su precio es de 49,99 euros gracias al 23% de descuento que tiene por este Black Friday (Tallas 36.42).

Zapatillas Adidas Supernova

Las Adidas Supernova son uno de los mejores modelos de zapatillas para practicar running. Un modelo cuyo precio roza los 120 euros pero que son ahora una «ganga» en Decathlon ya que las vende por 64,99 euros con motivo del Black Friday. Hechas con materiales reciclados tienen una suele capaz de fijarse en cualquier tipo de superficie (Tallas 40-47 1/3).

Zapatillas Asics Gel Windhawk

También debes tomar nota de este modelo de Asics, las Gel Windhawk que es una de las zapatillas que más se recomiendan si deseas practicar running de forma cómoda y segura. Con plantilla de goma EVA, este modelo en concreto se recomienda para «runners» con zancada neutra. Su precio es de casi 75 euros pero debido al Black Friday se quedan en 49,99 euros (Tallas 40-47).

Reloj Fitnees Polar Unite

Los relojes inteligentes Polar se encuentran entre los más deseados y este es uno de sus mejores modelos. El Polar Unite es un smartwatch que además de acompañarte en tus entrenamientos con todas sus funciones, te permite también monitorear tu sueño. Su precio tiene ahora aplicado un 25% de descuento de modo que se queda en 89,99 euros.

Patinete Eléctrico Niños Globber E12

Aprovecha este Black Friday para comprar también los primeros regalos de Navidad y uno de los que seguro que pedirán muchos niños es este patinete Eléctrico Globber E12 que tiene autonomía de entre 8 y 10 km (solo para ser usado a partir de los 8 años). Su precio tiene un 17% de descuento de modo que sólo nos costará 149 euros.