Las Converse en el color de moda que vas a llevar con todo: el ofertón del Black Friday

Este ofertón de Black Friday de las Converse en el color de moda que vas a llevar con todo son un buen básico que no debes dejar escapar. Una opción de lo más recomendable para todos aquellos que son amantes de esta marca de zapatillas deportivas que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta. Sin duda alguna, debemos empezar a pensar en lo que está por llegar de la mano de determinados detalles que son los que marcan la diferencia.

En esencia estamos ante una serie de elementos que acabarán siendo los que nos permitan comprar más por menos. Una oportunidad que seguramente puede acabar siendo la que marque estos días que serán los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Este día podemos obtener un importante descuento que hará más fácil esta compra que tenemos por delante y que puede acabar siendo la que nos haga tener unas zapatillas de una marca de moda por mucho menos dinero de lo que nos imaginamos. Es hora de apostar claramente por un descuento sorprendente de la mano de las zapatillas por excelencia, las Converse.

El color de moda que vas a llegar con todo las Converse

Las Converse se han hecho un hueco como las zapatillas de moda, aquellas que debemos tener en nuestro armario pase lo que pase. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para hacer posible lo imposible en este tipo de compras de estos días.

Son un calzado totalmente atemporal. A la hora de apostar por un tipo de calzado que acabará siendo el que marque cualquier look. Lo podemos lucir de una y mil formas diferentes, de la mano de una serie de detalles que serán claves, con lo cual, debemos empezar a pensar en lo que está por llegar.

La historia de las Converse es la de un calzado que es icónico, tal y como se presenta: «Allá por el año 1908 se creó la empresa Converse Shoes Rubber Company en Massachusetts, a manos de empresario norteamericano Marquis Mills Converse. Las primeras zapatillas eran de goma enfocadas a hombres, mujeres y niños; además la comodidad de la suela ayudaba a muchos profesionales como pintores, transportistas o mozos de almacén a trabajar de forma cómoda. En 1915 la empresa comenzó a crear zapatillas de deporte y dos años más tarde, en 1917 aparecieron las primeras zapatillas de baloncesto Converse All-Star hechas de goma y tejido».

Desde el blog Dsigno nos explican que: «Las converse comenzaron a promocionarse gracias a que un jugador de baloncesto Charles Chuck Taylor comenzó a trabajar para la compañía, basándose en su propia experiencia como jugador, propuso ideas para mejor la comodiad, flexibilidad y apoyo de las zapatillas. El resultado dio lugar al lanzamiento de las Chuck Taylor All Star Converse e introdujeron el famoso parche ( a día de hoy se mantiene igual) en el tobillo con su firma, las palabras All Star y la insignia de la estrella de la compañía. Además las zapatillas tenían otros detalles como la suela de goma All Star, la tira envolvente y la punta redondeada lisa. El resultado: las ventas de las zapatillas se dispararon y ya en 1920 se convirtieron en tendencia por todos Estados Unidos.Taylor se convirtió en el embajador de la marca, promocionado las All Star por todos los rincones, dando lugar a que se convirtieran en el símbolo del baloncesto y era llevado por todos los jugadores americanos. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la compañía tuvo que dedicarse a crear calzado para el ejército».

Este es el ofertón del Black Friday

Con esta historia a sus espaldas, es importante conseguir un tipo de calzado que ha acabado siendo el que nos ha acompañado en estos días. Desde hace más de 100 años que son un referente que podemos tener en nuestro zapatero por mucho menos de lo que parece, gracias a este Black Friday.

Este viernes negro en el que todo se rebaja, es el momento de conseguir un tipo de pieza que acabará siendo la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Un buen plus que será el que mejor se adapte a cualquier look, desde un vestido romántico, hasta unos vaqueros que acabarán siendo los que mejor se adaptarán a nuestras necesidades.

Es un buen básico que puede acabar siendo el que nos hará hacer realidad algunos detalles que acabarán marcando una tendencia importante en todos los sentidos. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en hacerse con este tipo de calzado que es excepcional. Lo tenemos con un 40% de los 80 euros pasaremos a los 48 euros. Un ofertón que no podemos perdernos por nada del mundo.