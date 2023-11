Aprovecha el Black Friday para hacerte con las UGG de moda al mejor precio

Las UGG son las botas tendencia de la temporada, y ahora tú tienes la oportunidad de hacerte con ellas a un precio rebajado en Zalando con motivo del Black Friday. Calentitas y cómodas a partes iguales, son ideales para el día a día. Están disponibles en más de 15 tonos neutros, que son muy fáciles de combinar y se adaptan a todos los estilos.

No hay una sola famosa que esta temporada no haya caído rendida al encanto de las botas Ugg. Las hemos visto en la calles de Los Ángeles, Nueva York y París, y se han convertido en todo un icono de estilo. Son una pieza clave en cualquier look y ofrecen un mundo de posibilidades.

Las botas Ugg de Zalando son maravillosas para la época de frío. Confeccionadas con piel ovina y piel de borrego, tienen plantilla de lana y relleno cálido. ¡No querrás ponerte otro calzado este invierno!

Ideas para combinar la botas Ugg con descuento en el Black Friday

Hasta ahora, las celebrities iban a lo seguro y combinaban las botas con pantalones pitillo. Pero esta temporada han decidido romper la regla de que si llevas algo ancho tienes que elegir una prenda más estrecha, y han apostado por los pantalones anchos y rectos, incluso con estampados. Si esta propuesta te parece ‘too much’, puedes elegir unos pantalones flare, a medio camino entre unos pitillos y unos anchos.

Son estrechos en la pierna y tienen una ligera campana que deja las botas a la vista. Procura que los pantalones flare sean de talle alto y combínalos con un jersey corto para alargar visualmente las piernas. Con un abrigo largo de corte oversize tendrás el estilismo perfecto.

Si te atreves a ir un paso más allá, puedes animarte con unos pantalones estilo culotte, más anchos que lo flare. El truco para que que quede bien es elegir prendas más ajustadas para la parte superior, como por ejemplo un jersey de punto. Evita prendas demasiado holgadas, como una sudadera de estilo oversize o una camisa XXL.

Siempre ha existido la creencia de que el otoño y el invierno piden colores oscuros, como el negro, el marrón o el gris, pero esto no tiene por qué ser necesariamente así. Esta temporada, las que más saben de moda están apostando por looks a todo color, y el resultado no puede ser más favorecedor. Incluso se atreven a combinar colores como el verde y el azul o el rosa y el rojo. También introducen detalles que no pasan desapercibidos, como plumas en el cuello.

¿Por qué no combinar las botas UGG con unos jogger? Si buscas la máxima comodidad en tus estilismos, esta es una opción fabulosa para ti. Puedes escoger un conjunto de chándal de dos piezas, un abrigo largo de paño en el mismo color que las botas y un bolso en un tono vibrante. Seguro que en cuanto lo veas puesto, te encantará el resultado.

Para ir a la oficina, también puedes ponerte las botas con un traje de chaqueta y pantalón. Añade el toque invernal con un abrigo peluche y un bolo de pelito. Y, por último, puedes elegir unos pantalones efecto piel, tendencia esta temporada. Un total black look siempre es una apuesta segura.

Las botas Ugg Classic Mini puedes encontrarlas por 170,95 euros en lugar de 189,95 euros en la tienda online de Zalando, con un descuento del 10% con motivo del Black Friday, que se celebra el próximo viernes, 24 de noviembre de 2023. Las botas están disponibles en un amplio abanico de números, desde el 36 hasta el 43, aunque hay algunos que ya están a punto de agotarse. El envío es gratuito y tienes 100 días para devolverlas.