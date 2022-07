Con la llegada del verano, ¿Qué puede ser más bonito y relajante que pasar unos espléndidos días de sol junto a la piscina? Definitivamente, hazlo junto con tus hijos, pero para disfrutar plenamente entre salpicaduras de agua y ruidos alegres, es bueno observar algunas reglas importantes para la seguridad de los más pequeños. Veamos juntos cuáles son los consejos clave para tener cuidado con los niños en la piscina este verano, para divertirnos juntos y con total seguridad.

Consejos clave para los niños en la piscina

Si tenemos pensado llevar a los niños a la playa o a la piscina este fin de semana o durante las vacaciones de agosto, debemos tener mucho cuidado en lo que respecta a la protección de su piel bajo el sol, pero también procurar que los momentos de juego en el agua sean seguros y no solo divertidos. Os hablamos de Verano y niños y de los mejores consejos para divertirse en el agua pero con seguridad.

El agua para nuestros niños casi siempre tiene un encanto y un atractivo increíbles. Sin embargo, los riesgos siempre están a la vuelta de la esquina, dado que estadísticamente el ahogamiento se encuentra entre las 10 principales causas de muerte entre los niños . Así que nunca bajes la guardia y aplica los consejos que ahora te vamos a enumerar para que los niños se puedan divertir de forma segura en el agua.

Prepara a los niños

No hay duda: saber que tus pequeños son conscientes de los riesgos que implica el agua, y que saben nadar, nos da mucha serenidad, y nos permite disfrutar de la piscina con total tranquilidad. Sin embargo nunca los dejes solos y siempre debes bañarte con ellos o estar cerca para actuar en caso de que algo pase.

Por otro lado debes asegurarte que los niños usan protector solar incluso cuando estén en el agua. Piensa que el sol se refleja en esta y puede aumentar su incidencia mientras nos estamos bañando. Ponles el protector 20 minutos antes de meterse en la piscina y luego, cada dos horas. Debe ser de factor de protección +50.

Cuidado con el fondo de la piscina

Hay que prestar especial atención al fondo de una piscina aunque sea una infantil: una de las cosas que más les gusta hacer a los niños es sumergirse para descubrir cómo es el fondo de la piscina. No les prohíbas esta experiencia, pero asegúrate de que sepan cómo manejar mejor la apnea. Para ello, tienes que acompañar al niño en la zambullida, y apoyarle ligeramente para que no sienta tus manos sobre él. Hay que estar preparado para hacerlo emerger rápidamente en cuanto sea necesario, porque el pequeño no es capaz de calcular los tiempos de ascensión, al menos en las primeras inmersiones.

No olvides los manguitos

Durante los primeros baños obviamente es fundamental equipar a los pequeños con las herramientas de flotación adecuadas a su edad, y es bueno preferir los maguitos al flotador de mar porque estos garantizan una mayor libertad de movimiento y les enseñan a encontrar la posición correcta en el agua. Sin embargo, una vez que se han familiarizado con la flotabilidad, no es necesario quitarles los manguitos, como se hace con los ruedines de las bicicletas. De esta forma, todo lo que haces es hacer que de repente les falte el apoyo en el que confían, con el resultado de asustarlos innecesariamente.

En cambio, es bueno desinflar progresivamente los manguitos, para que los pequeños se acostumbren poco a poco a la falta de empuje, pudiendo compensar de forma independiente. Sin que se den cuenta, podrán flotar sin apoyabrazos y sin miedos innecesarios.

Uso del chaleco

Si no están seguros de sus habilidades, es una buena idea usar un chaleco salvavidas para garantizar la máxima seguridad tanto para usted como para los pequeños nadadores.

Vigila que no hayan comido

También es bueno verificar sus condiciones de salud, así que no se bañe después del almuerzo, la regla también se aplica a ti, y no bebas alcohol antes o durante el baño.

Evita las zambullidas

No es una algo fácil, pero es de fundamental importancia para evitar accidentes más o menos desagradables. Lo que puede parecer una limitación para el entretenimiento de los más pequeños, es en realidad una precaución muy importante para no convertir un día de ocio en familia en algo malo. Esto al menos mientras los niños sean pequeños, después de lo cual se puede acceder a zambullidas pero siempre prestando la máxima atención, también porque no es fácil mantener a raya a los niños de 12 años o más.

Piscina protegida

Si tenemos una casa con piscina, o nos vamos de vacaciones a una que la tenga, será bueno asegurarse que la piscina está cercada y de este modo el pequeño no puede acceder a ella solo. O también podemos elegir cubrirla cuando no la estemos usando así como evitar dejar juguetes dentro para que los niños no se sientan atraídos por ellos y no quieran meterse en el agua solos.

Vigila los centímetros

Un niño muy pequeño (hasta los 3-4 años) puede encontrarse en dificultades incluso en unos pocos centímetros de agua e incluso se puede llegar a ahogar. De este modo, debes procurar que el agua de la piscina no le cubra por encima de la barriga cuando está de pie. Lo mismo podemos decir para el mar. Asegúrate siempre que os metéis en una zona plana, con el mara tranquilo y que el agua no le cubra por encima de la barriga.

Nunca los pierdas de vista

Cuando los niños quieran jugar en el agua debemos acompañarles siempre cuando son pequeños, mientras que los que son más mayores pueden jugar solos aunque debemos mantener siempre el contacto visual con ellos, así como el contacto auditivo de modo que podamos actuar de forma rápida en caso de que el niño sufra cualquier percance en el agua y tengamos que intervenir.

Y en el caso de que tengamos que ausentarnos en cualquier momento, aunque sean unos segundos, es mejor pedirle a otro adulto que se quede acompañando o vigilando a los niños.

Los más pequeños de 0 a 5 años

Los niños muy pequeños (0-5 años) deben estar en el agua solo con la presencia física (en el agua) de un adulto responsable. No se puede dar la responsabilidad de supervisar a un niño a otro niño, incluso a uno mayor.

Salvavidas

Tanto en el mar como en las piscinas de instalaciones deportivas o recreativas hay que asegurarse de que el socorrista esté presente.

Conoce los peligros del lugar

No dejemos a los niños solos si pensamos que puede haber pequeños lugares de agua cerca (piscinas, piscinas inflables, lagos, ríos o lagunas), o si no somos conscientes del entorno (casas adyacentes con piscinas, o presencia de canales, pozos, lagos, ríos o arroyos), ni siquiera por muy poco tiempo.

Algunos ahogamientos a temprana edad ocurren porque los niños salen de su propio jardín o del de otros (la casa de un amigo o la finca) y exploran su entorno, sin que los adultos responsables lo sepan.