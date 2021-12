Suele decirse que la varicela es mucho más molesta e incluso peligrosa cuando se padece en la edad adulta, pero en el caso de una mujer embarazada puede implicar algunos riesgos que no se deben infravalorar dado que podrían llegar a afectar al feto. Veamos a continuación todo sobre la varicela en el embarazo y por qué se considera un riesgo.

Varicela en el embarazo: ¿por qué se considera un riesgo?

La varicela es una de las enfermedades clásicas de los niños, pero también la pueden contraer los adultos. Si la adulta en cuestión está embarazada, esta enfermedad puede suponer un riesgo para el feto. La varicela es causada por un virus llamado » varicela-zoster «. Una vez que una persona contrae la enfermedad, desarrolla inmunidad de por vida. La varicela no es una enfermedad mayor, tanto que no suele dar problemas a los pacientes, aunque se nota por los puntos que recubren el cuerpo. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de la varicela en el embarazo, ya que puede dar lugar a una serie de factores de riesgo.

Contagio

La varicela es un virus que se transmite por contacto directo , por lo que el contagio es realmente muy fácil. Es casi inevitable que el virus se transmita si estás en el mismo ambiente que una persona infectada, a través del tracto respiratorio o por proximidad. Es muy poco probable que la transmisión sea indirecta , es decir, si un sujeto entra en contacto con otra persona afectada, lleva consigo la infección sin desarrollarla; de la misma manera uno no contrae la enfermedad al tocar un objeto que ha sido tocado por una persona enferma. La varicela es una enfermedad que tiene una fase de incubación de 15-21 días y tiene un intervalo de contagio de 1-2 días, es decir, antes de la aparición de vesículas y hasta que se hayan convertido en costras.

En el caso de la varicela en el embarazo, no se da por sentado que el virus también pasa al feto, pero puede ocurrir en el 17% de los casos y la gravedad está relacionada con el momento en que esto ocurre.

Factores de riesgo: en caso de infección del niño.

Si la varicela en el embarazo infecta a la mujer durante el primer trimestre de espera , los órganos del embrión aún se están formando, por lo que las posibilidades de que el bebé nazca con el llamado «síndrome de varicela congénita » son del 7% . Este síndrome se caracteriza por lesiones cutáneas, incluso con cicatrices , atrofia muscular, hipoplasia de los dedos (por lo tanto dedos pequeños y cortos en comparación con la norma) o lesiones de tipo cerebral como encefalitis, que en algunos casos pueden dar lugar a retraso mental. En casos graves, la varicela en el embarazo puede provocar un aborto espontáneo.

Si la varicela en el embarazo infecta a la mujer embarazada en el segundo o tercer trimestre , las consecuencias son menores. De hecho, son cada vez menos riesgosos a medida que pasan los meses. En las últimas semanas de embarazo, sin embargo, se debe tener cuidado, en particular :

Si la infección ocurre hasta 21 días antes del parto , la probabilidad de que el virus pase a la placenta es baja e, incluso si lo hace, la madre ha tenido tiempo de transmitir los anticuerpos al feto . En este caso, el bebé puede recuperarse antes del nacimiento o desarrollar varicela posparto. En todos los casos la enfermedad tiene un curso favorable.

, la e, incluso si lo hace, la madre ha tenido tiempo de transmitir los anticuerpos al feto . En este caso, o desarrollar varicela posparto. En todos los casos la enfermedad tiene un curso favorable. Si la mujer da a luz cuando está incubando la enfermedad , el bebé nace sano , pero puede manifestar la enfermedad en los días siguientes, ya que el bebé no ha recibido los anticuerpos de la madre, que se producen cuando se presenta la enfermedad. La concentración del virus en este caso es menor, porque no pasó por la placenta, sino por la vía respiratoria. En estos casos, a los bebés se les inyectan inmunoglobulinas contra el virus dentro de las 48 horas posteriores al nacimiento , de modo que se ayuda al sistema inmunológico aún débil. Solo más tarde se evalúa si se deben administrar medicamentos antivirales, que sin embargo tienen una acción más lenta que las inmunoglobulinas.

, pero puede manifestar la enfermedad en los días siguientes, ya que el bebé no ha recibido los anticuerpos de la madre, que se producen cuando se presenta la enfermedad. La concentración del virus en este caso es menor, porque no pasó por la placenta, sino por la vía respiratoria. En estos casos, contra el virus dentro de las 48 horas posteriores al nacimiento , de modo que se ayuda al sistema inmunológico aún débil. Solo más tarde se evalúa si se deben administrar medicamentos antivirales, que sin embargo tienen una acción más lenta que las inmunoglobulinas. Si la infección se produce 18-20 días antes de que acabe el embarazo y por tanto el bebé debe nacer justo cuando comienzan los síntomas de la enfermedad en la madre, la viremia es máxima. La madre aún no ha podido transmitir sus anticuerpos al feto y la misma aún no ha desarrollado la posibilidad de una respuesta inmune. La situación en este caso es grave y los riesgos pueden incluso ser letales. Precisamente por ello, se decide si alargar o adelantar la fecha de nacimiento, para que el nacimiento no coincida con los días más críticos.

Los riesgos son siempre para el bebé, la madre no corre ningún riesgo particular. Para aliviar el curso de la enfermedad y minimizar el riesgo de transmisión, es posible administrar inmunoglobulinas a la madre , pero siempre dentro de las 72 horas posteriores a la infección. Los medicamentos antivirales, por otro lado, no se recomiendan durante el embarazo.

La vacuna contra la varicela durante el embarazo

La única arma contra la varicela es la vacuna. Si la mujer está segura de que nunca ha tenido esta enfermedad y planea tener un bebé, puede programar una vacunación 3 meses antes de la concepción, para no correr ningún riesgo. Muchas veces los que han tenido la enfermedad, en un porcentaje del 20% ni siquiera saben que la han tenido. Sin embargo, si hay alguna duda, se puede realizar un análisis de sangre para verificar la presencia de anticuerpos específicos. Si el resultado es negativo, es bueno someterse a la vacunación.

El virus de la varicela en algunos casos puede permanecer en los ganglios nerviosos, en la médula espinal. En estos casos, existe la posibilidad, aunque muy rara, de que el virus se reactive tras situaciones estresantes. En este caso, el virus afecta solo la fascia de un nervio, donde aparecen ampollas, enrojecimiento, ardor, dolor. Es lo que se llama Herpes Zoster . El virus es el mismo que el de la varicela, pero el contagio es más difícil y ocurre solo por contacto con el líquido de las ampollas.