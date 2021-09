El útero bicorne es una malformación particular del útero que en sí misma no constituye un problema para la concepción y el embarazo, pero que debe seguirse con cuidado. Por ello queremos hablaros con detalle del útero bicorne y cómo influye en la fertilidad

Útero bicorne y cómo influye en la fertilidad

No siempre hay motivos de preocupación cuando se trata de malformaciones o afecciones distintas de las que se consideran normales. Esta precaución es aún más válida en el embarazo , cuando son muchos los factores que pueden determinar no solo el desarrollo, sino también el inicio de la concepción. Un caso es el del útero bicorne que, más que una enfermedad real , es correcto definirlo como una malformación.

Una malformación uterina en la que el útero, en lugar de ser un solo órgano, se divide en dos semiórganos. En la práctica, la mujer con un útero bicorne realmente puede tener dos úteros pequeños que también pueden fluir hacia dos cuellos, dos cervicales separados, o tener, por ejemplo, un cuello uterino en común y luego una división de la cavidad que se convierte en dos semi-separados. -uteri. Por eso el término útero bicorne, porque se asemejan a dos cuernos.

¿Este proceso ocurre siempre de la misma manera?

Estas malformaciones no siempre son simétricas. Muy a menudo hay dos mitades de útero, pero a veces hay una mitad de útero de un lado y del otro algo que no funciona, pero nada cambia para la consecución del embarazo.

¿Esta condición puede estar asociada con ciertos factores de riesgo ?

No, no existen factores de riesgo. Es una malformación que se presenta estadísticamente, pero no es predecible ni prevenible.

¿Cuáles son entonces las causas de esta malformación ?

En realidad, en el desarrollo embrionario, en un embarazo muy temprano, se forman órganos y en las diversas especies de mamíferos hay fases en las que la embriogénesis, o la formación de órganos, es bastante similar. Muchos animales tienen un útero doble, similar al útero bicorne, porque tienen muchos cachorros pequeños y necesitan dos salas para poner cuatro cachorros de un lado y cuatro del otro. En la especie humana esto ha cambiado porque solo excepcionalmente tenemos más de un cachorro.

De hecho, tendemos a tener un solo bebé a la vez y también bastante grande. Entonces, ¿qué sucede en el útero durante la embriogénesis en las mujeres? Los dos cuernos del útero se acercan y se fusionan y la pared derivada de la fusión de los dos cuernos se absorbe, desaparece, formando un solo órgano con una sola cavidad. Puede haber accidentes durante este proceso y el útero bicorne es el resultado de una suspensión o bloqueo del sistema de fusión. Por tanto, podemos decir que el útero bicorne es un útero mucho más parecido al de otras especies animales, con dos cavidades y dos paredes separadas.

¿Cómo se diagnostica un útero bicorne ? ¿Es necesaria una histeroscopia ?

Para diagnosticarlo se necesita una ecografía transvaginal , de las que se realizan habitualmente durante un embarazo. Además, también existen otros métodos para afinar el tipo de identificación de la malformación y se puede utilizar una ecografía 3D, en la que se crea un modelo matemático que permite visualizar la situación desde diferentes puntos de vista, o una resonancia magnética, que obtiene el mismo resultado pero con otras técnicas o, de nuevo, con una histeroscopia para analizar la cavidad a medida que se realiza.

Útero bicorne y embarazo: riesgos y consecuencias

¿La presencia de una malformación de este tipo es un impedimento o un riesgo para la obtención y realización de un embarazo ? El embarazo se puede lograr sin problemas y sin riesgos para el feto, si no los relacionados con un posible parto prematuro.

¿Por qué existe el riesgo de parto prematuro ? Los dos semi úteros están formados por tejido normal, por lo que el único problema real que puede surgir de un útero bicorne es que el semi útero puede ser demasiado pequeño y apretado para un bebé por lo que en estos casos el porcentaje de partos prematuros es mayor. Esto se debe a que el bebé estimula el útero, el útero se contrae y la probabilidad de un parto prematuro es mayor.

Tratamiento del útero bicorne

Teniendo en cuenta que el útero bicorne en sí no es un problema para el embarazo, ¿es una malformación que necesita ser tratada ? ¿Debería hacerse algo?

Absolutamente nada. Cualquier intervención dirigida a corregir esta condición es peor que la condición original. A una mujer con útero bicorne que quiere quedar embarazada se le explica que puede tener contracciones un poco antes de lo habitual, pero el seguimiento del embarazo suele ser similar al de un embarazo con útero de forma normal. Además, las malformaciones como tales pueden presentarse de muchas formas diferentes y el tratamiento debe evaluarse caso por caso.