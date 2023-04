¿El talco es malo para los bebés? Toda la verdad sobre los polvos de talco

El talco es uno de los productos más antiguos estudiados para el cuidado de la piel de los niños. El talco proviene de depósitos de rocas que se encuentran en todo el planeta y se extrae como muchos otros minerales preciosos, una vez extraído, el talco se tritura parcialmente y se clasifica según la calidad. Concebido a finales del siglo XIX, la popularidad de los polvos de talco ha ido creciendo con el tiempo. Los ingredientes son polvos de talco, un mineral de grano fino (compuesto por magnesio, silicio, oxígeno e hidrógeno) con propiedades lubricantes y absorbentes , y óxido de zinc, con acción calmante, pero ¿es el polvo de talco malo para los bebés?. Varios estudios así lo señalan de modo que será bueno saber qué se dice al respecto.

¿El talco es malo para los bebés?

Además de absorber la humedad después del baño o la ducha, este cosmético ayuda a reducir la irritación de la piel y deja la piel delicadamente perfumada. Sin embargo, en los últimos años, los polvos de talco para niños han sido objeto de atención con la acusación de ser potencialmente cancerígenos, lo que podría causar preocupación en muchos padres, si bien es un producto que siempre se recomienda.

Talco cancerígeno para bebés: ¿qué hay de verdad?

Las mamás y los papás a veces se preocupan por usar polvoso de talco para los bebés. Se dice que puede llegar a tener ciertos riesgos potenciales, dado que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado al talco como posiblemente cancerígeno (insertándolo en la categoría 2B, es decir, la de agentes para los que existe la posibilidad de que sea nocivo pero no hay pruebas suficientes sobre el materia ) subrayando, sin embargo, que no hay que asustarse y que no se puede decir con certeza que pueda causar tumores.

El aumento del riesgo, en todo caso muy limitado, en realidad sólo afecta al cáncer de ovario (que afecta a un pequeño porcentaje de los diagnósticos de cáncer femenino, el 5 %) asociado al uso regular y prolongado de polvos de talco a lo largo del tiempo (durante muchos años) en la genitales femeninos, algo que por otro lado no se recomienda en lo que respecta a los hábitos de higiene diarios.

Entonces, ¿el uso de polvos de talco aumenta el riesgo de contraer cáncer de ovario?

Según los expertos, la mayoría de las pruebas científicas más rigurosas no demuestran una correspondencia entre el uso de polvos de talco y un mayor riesgo de desarrollar tumores. Básicamente, se considera teóricamente posible que el talco, aplicado en las zonas genitales femeninas, pueda atravesar la vagina, el útero y las trompas de Falopio, llegar a los ovarios y causar inflamación (considerado un factor de riesgo para el cáncer de ovario). Los estudios al respecto, sin embargo, han obtenido resultados contradictorios .

¿Se puede espolvorear talco en los bebés?

Absolutamente sí, el talco para niños y bebés es un producto puro y seguro. Lo importante es prestar atención a que el niño no lo inhale porque las partículas microscópicas podrían penetrar en las vías respiratorias profundas y favorecer el desarrollo de formas de alergia (pequeñas cantidades eventualmente inhaladas, sin embargo, son seguras y no causan problemas a largo plazo). ). Por lo tanto, es suficiente aplicar el talco solo donde sea necesario, excluyendo el área de la cara y prestando atención a que el pequeño no juegue con el paquete. Más allá del riesgo de inhalación, no se han registrado otros riesgos para los niños, especialmente los relacionados con posibles tumores.