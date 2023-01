Retoques después del parto, ¿por qué es mejor hacerlos en invierno?

Para recuperar el físico que tenías antes de dar a luz , puedes tomarte hasta un año ya que para ello se recomienda tener paciencia. Sin embargo, algunas ayudas pueden acelerar el proceso. Recurrir al cirujano estético para algunos retoques es sin duda uno de ellos y proceder ahora en época de invierno cuando todavía hace frío es la opción ideal. Veamos por qué es mejor que los retoques después del parto se hagan en esta época.

Retoques después del parto

Levantar los senos que puede que hayan perdido su tono, eliminar la piel restante en el abdomen, limar caderas y glúteos. Para recuperar una forma física perfecta después de un bebé, el bisturí puede ser de ayuda, pero el consejo es esperar siempre a que termine la lactancia antes de continuar. Si no amamantas, por otro lado, el período de espera antes de los retoques puede ser de tres a seis meses, el tiempo necesario para que los tejidos se desinflamen y el nivel de hormonas se reduzca.

¿En qué estación es mejor hacer retoques?

Si estás pensando en intervenirte las mamas, el abdomen , las caderas o las nalgas tras el nacimiento del bebé, es bueno que elijas el invierno para hacerlo. De hecho, las cicatrices no están expuestas al sol, se pasa más tiempo en casa y el cuerpo tiene tiempo de recuperarse de cara al verano, cuando las manchas se hacen más visibles. De hecho, dado que no hay limitaciones estacionales para operar, la estación fría es sin duda la mejor para un postoperatorio óptimo que puede durar, en algunos casos, hasta algunos meses. La mujer se puede recuperar mejor y no tener además el factor temperatura en contra ya que cualquier recuperación con temperaturas elevadas puede ser siempre mucho más pesado.

¿Cuáles son los retoques estéticos que conviene hacer preferentemente en invierno?

En general, los que implican cicatrices extensas que son más difíciles de tapar y operaciones en la cara, una parte que siempre está expuesta a la intemperie, según consideran los expertos. Las cicatrices, de hecho, son una consecuencia inevitable de la cirugía: durante el invierno tienen tiempo de desinflamarse y desvanecerse por los rayos del sol, quedando ocultas por la ropa. Además, el frío facilita el manejo de apósitos y vendajes compresivos. Finalmente, con el paso de las semanas, los resultados estarán bien establecidos para el verano, cuando la cara y el cuerpo estarán más expuestos.