Las vacaciones de Navidad y Año Nuevo durante el embarazo son doblemente emocionantes y deben disfrutarse al máximo, aunque hay que tener cuidado de no excederse en los vicios. No hay absolutamente ninguna necesidad de pasar las vacaciones en un claustro debido al embarazo: se puede hacer un brindis por la buena suerte y vivir esta época con los tuyos puede ser bueno para ti y toda la familia, así que veamos qué precauciones tomar y también, cómo estar radiante durante el embarazo en Navidad.

Radiante durante el embarazo en Navidad

Una de las navidades más especiales que vas a disfrutar es la que está por llegar. Y es que te encuentras esperando un hijo. Por eso, tienes claro que quieres vivirla de forma única y, sobre todo, deseas estar radiante. De ahí que te pueda resultar interesante seguir leyendo este artículo. Y es que te vamos a dar a conocer las claves para lograr encontrarte perfectamente estando embarazada en Navidad.

¿Te animas a descubrir esas recomendaciones? Toma nota:

Aprovecha para que te den mimos

Tu pareja, tu familia y tus amigos van a tener días de vacaciones con motivo de las fiestas navideñas. Por ese motivo, es recomendable que aproveches para que te den mimos, para que te dediquen tiempo y para que puedan compartir contigo el tiempo y los momentos que necesitas. Y es que ahora quieres tenerlos al lado, saber que te apoyan, pasar una tarde juntos u organizar cualquier actividad fuera de casa. Eso te hará feliz y, por tanto, también a tu bebé.

Come lo adecuado y con moderación

Cuidado con lo que comes. En estos días de fiesta se pasa un poco de lío durante las comidas y muchas veces nos encontramos haciendo malabares frente a ricos buffets con todo tipo de manjares. A veces, sin embargo, no está claro lo que se pone en el plato y esto puede ser un problema para una mujer embarazada. Siempre debemos estar atentos al contenido de lo que comemos, sobre todo si la futura mamá no tiene anticuerpos contra la toxoplasmosis hay que evitar jamón crudo, o las carnes poco hechas. Mientras que el jamón cocido, el salmón e incluso el caviar están bien aunque no abuses tampoco de las salsas.

Por otro lado es esencial que no te excedas. Es decir, que controles la alimentación porque es la manera de evitar posibles complicaciones en el embarazo e incluso en el parto.

Piensa en hacer un día de desintoxicación

Como decimos, es en este período que puede suceder que te excedas en la comida durante una cena y que te vayas a casa con una sensación de peso en la barriga. Recordemos que al comienzo del embarazo y hacia el final del tercer trimestre, la digestión puede volverse más difícil : por lo tanto, es mejor evitar las grandes borracheras y los platos pesados, incluidos los postres. La solución es equilibrarlo con una jornada detox, con una dieta basada en verduras de temporada, pescado al vapor, cereales integrales y fruta fresca.

Deja que compren los regalos por ti

Recorrer las tiendas llenas de gente en busca de regalos para amigos y familiares puede ser bastante estresante para una futura madre, especialmente si estás al final de su embarazo. Por lo tanto, si no te has organizado con suficiente antelación, la solución es comprar online , sentado cómodamente en el sofá, ¡quizás tomando un té de hierbas caliente! o en el caso de que tengas a alguien dispuesto a ir de compras por ti, puedes hacerle una lista y que se encargue de hacer las compras.

Vístete espectacular con las colecciones premamá

En otras navidades has lucido espectacular con unos tacones de aguja y vestidos ceñidísimos. Ahora, por la situación en la que te encuentras, debes primar la comodidad en pro de poder estar a gusto en fiestas y reuniones. No obstante, quítate de la cabeza la idea que tienen muchas mujeres de que no se pueda estar embarazada y seguir siendo sexy. Esto es un absurdo.

Numerosas son las tiendas de moda low cost, por ejemplo, que ahora han lanzado colecciones premamá específicas para la Navidad. En esas encontrarás vestidos, chaquetas, faldas, camisas, blusas…que te permitirán tener una imagen sofisticada y especial que dejará a todo el mundo con la boca abierta.

Entre las propuestas más recomendadas están que optes por tejidos fluidos, evita prendas que se abrochen en la espalda y elige vestuarios que estén realizados con materiales tales como el algodón o el lino.

Descansa para estar radiante embarazada en Navidad

Además de todos los consejos que te hemos dado a conocer, otro que debes tener en consideración es que ahora debes cuidarte y descansar especialmente. Son muchos los actos, cenas, comidas, reuniones…que habrá en tu agenda y que quieres disfrutar. Y lo podrás hacer, eso sí, aprovecha el tiempo que estés en casa para relajarte porque lo necesitas también. Piensa que debes cuidarte no solo por ti sino también por tu bebé.

Así que aprovecha para dormir siesta, para levantarte más tarde de lo habitual o para quedarte alguna tarde en casa relajada en el sofá y con las piernas en alto. Ten presente que tu cuerpo te lo va a agradecer con toda seguridad, especialmente si ya estás sufriendo síntomas tales como dolores de espalda o piernas hinchadas.

Otras recomendaciones

Además de las expuestas hasta el momento, otras recomendaciones en pro de que puedas lucir radiante esta Navidad estando embarazada son las siguientes: