Las rabietas de los niños: Causas y soluciones. Las rabietas son el equivalente emocional de una tormenta de verano: repentina y, a veces, feroz. Un minuto tú y tu hijo estáis en el restaurante disfrutando de la comida, al minuto siguiente él está gimiendo y luego gritando a todo pulmón en público. Es algo que le ocurre a los niños entre los 1 y los 3 años, de modo que veamos qué hacer en este tipo de situaciones y también el motivo por el que se originan.

Rabietas de los niños

Si bien es posible que pienses que estás criando a un niño consentido y mal educado, a la edad en la que se producen las rabietas es poco probable que el pequeño actúe del modo en el que lo hace porque sea malo o un manipulador. Lo más seguro es que esté teniendo un colapso en respuesta a la frustración. Algo que varios psicólogos atribuyen además al hecho de tener unas habilidades lingüísticas todavía limitadas. El bebé entiende las palabras que decimos pero él no tiene la misma fluidez que los niños más grandes o que los adultos. Esa casi falta de expresión provoca que estalle en una rabieta.

Cuando tu bebé no puede expresar cómo se siente o lo que quiere, aumenta la frustración.

Por este motivo, nosotros mismos debemos lidiar con las rabietas de los niños de modo que podamos ayudarles a aliviar esa carga de frustración. Para ello, nada como aplicar estos consejos:

No pierdas la calma

Una rabieta no es una vista bonita. Además de patear, gritar y golpear el suelo, el enfado del niño puede incluir lanzar objetos , golpear y aguantar la respiración hasta ponerse azul. Si bien esto puede ser difícil de manejar, puede estar seguro de que contener la respiración también es un comportamiento normal para un niño que tiene una rabieta.

Para lidiar este tipo de situación evita gritar al niño porque se enfadará más y la rabieta crecerá. Es mejor sentarse a su lado o ponerse a su altura para que entienda que estamos ahí para ayudarle. Salir de la habitación, por muy tentador que sea, puede hacer que se sienta abandonado. La tormenta de emociones por la que está pasando puede ser aterradora para él y apreciará tu cercanía.

Recuerda que eres el adulto

No importa cuánto tiempo dure la rabieta, no cedas ante demandas irrazonables ni trates de negociar con un bebé que grita. Es particularmente tentador ceder para terminar un episodio público. Trata de no preocuparte por lo que piensen los demás : cualquiera que sea padre ha pasado por esto antes.

Distrae al niño

Al ceder, le enseñarás a su hijo que hacer una escena es una buena manera de obtener lo que quiere, lo que prepara el escenario para futuros conflictos. Además, tu hijo ya tiene miedo de perder el control. Lo último que necesita es sentir que tú tampoco tienes el control. Si el arrebato se intensifica hasta el punto de golpear a personas o mascotas, arrojar objetos o gritar sin parar, levántalo y llévalo a un lugar seguro, como su dormitorio.

Utiliza los tiempos de espera con moderación

Dependiendo del niño, usar un tiempo de espera (es decir, un tiempo en el que no hagamos nada) de vez en cuando, comenzando alrededor de los 18 meses de edad, puede ayudarlo a manejar mejor sus sentimientos cuando tiene rabietas . Un tiempo de espera puede ser útil cuando el capricho del niño es particularmente intenso y otras técnicas no funcionan. Poner al bebé en un lugar tranquilo o, mejor aún, aburrido durante un tiempo breve (alrededor de un minuto por cada año de edad) puede ser una buena lección de relajación.

Hablar de ello más tarde

Cuando amaine la tormenta, abraza a tu hijo con fuerza y ​​habla sobre lo que sucedió. Habla sobre la rabieta en términos muy simples y reconoce la frustración de su hijo. Ayúdalo a poner sus sentimientos en palabras y hazle saber que cuando lo haga, obtendrá mejores resultados.

Hazle saber a tu hijo que lo amas

Una vez que tu bebé esté tranquilo y hayas tenido la oportunidad de hablar con él sobre su rabieta, dale un abrazo rápido y dile que lo amas. Es importante premiar el buen comportamiento, incluida la capacidad de tu hijo para calmarse y hablar contigo.