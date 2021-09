El primer día de clase no se olvida. No importa si es el primero de un nuevo ciclo largo o si se trata de un curso perteneciente a un ciclo. Después de las vacaciones de verano, volver a la escuela puede que no sea fácil. Para ello hay que empezar con el pie derecho, quizás volviendo a la rutina habitual unos días antes y preparando la mochila con tiempo. Pero, ¿Qué necesitan realmente los niños el primer día de clase?.

¿Qué necesitan los niños el primer día de clase?

En realidad, no existe una regla precisa. Habitualmente, antes del inicio del curso escolar, cada colegio informa a las familias sobre lo que tendrán que poner en la mochila para tener todo a mano y tener lo necesario para afrontar el regreso al colegio . Evidentemente tenemos que pensar en que tal vez el primer día de clase los niños querrán llenar la mochila con todos los libros que van a necesitar para el curso, pero es más importante que antes que nada metáis las tareas que los pequeños han estado haciendo en verano.

De este modo, demos prioridad primero a los deberes y en cuanto a los libros, será mejor preguntar en la escuela si es necesario que los lleven todos el primer día.

Por otro lado, podemos hacer un listado de las otras cosas que van a ser necesarias y que tampoco pueden faltar en la mochila de los niños en su primer día de clase. Son estas:

Agenda , para marcar las primeras tareas, las primeras solicitudes de los profesores, las cosas a comprar. Si la escuela no te pide que compres una en concreto, deja que tus hijos la elijan.

, para marcar las primeras tareas, las primeras solicitudes de los profesores, las cosas a comprar. Si la escuela no te pide que compres una en concreto, deja que tus hijos la elijan. Portalápices y estuches , con todo lo necesario en su interior: bolígrafos, lápices, gomas de borrar, lápices de colores, rotuladores, tijeras y pegamento. Para los más pequeños, el consejo es etiquetar cada objeto.

con todo lo necesario en su interior: bolígrafos, lápices, gomas de borrar, lápices de colores, rotuladores, tijeras y pegamento. Para los más pequeños, el consejo es etiquetar cada objeto. Un cuaderno pequeño y otro grande, para tomar notas y realizar las primeras actividades.

para tomar notas y realizar las primeras actividades. Cuadernos de verano y tareas realizadas durante las vacaciones .

realizadas durante las vacaciones . El bocadillo o el desayuno (fruta o un trozo de bizcocho casero o unas galletas) que los niños se vayan a comer a la hora del recreo.

(fruta o un trozo de bizcocho casero o unas galletas) que los niños se vayan a comer a la hora del recreo. Una botella de agua.

No olvidemos los «productos antiCovid»

No deben faltar otros artículos menos escolares, como pañuelos y, lamentablemente todavía vamos a necesitar que lleven, mascarillas de respuesto, gel desinfectante y toallitas desechables para la limpieza de todo lo que tocan y sus propias manos.