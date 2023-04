Qué hacer si tu bebé siempre tiene hipo

Muy a menudo, el recién nacido tiene hipo. Pero los padres no tienen que preocuparse porque este fenómeno no causa ninguna molestia al pequeño. Sin embargo y en el caso de que desees que el pequeño no se pase mucho rato con ese hipo, es posible adoptar algunos remedios sencillos para que desaparezca de inmediato. Descubramos a continuación las causas, y qué podemos hacer hacer si el bebé siempre tiene hipo.

Los mecanismos que causan el hipo en los bebés

El hipo en los recién nacidos es un fenómeno muy común y completamente natural, determinado por la inmadurez del sistema reflejo de coordinación del tracto gastrointestinal (es decir, estómago e intestinos) característico del primer año de vida . Por lo tanto, los padres primerizos no tienen porqué alarmarse si el bebé tiene hipo a menudo. De hecho, es un mecanismo inofensivo que se resuelve espontáneamente con el crecimiento y solo ocasionalmente reaparecerá más adelante.

El hipo se produce por una contracción repentina, automática y repetida del diafragma, es decir, el músculo que divide los órganos del tórax de los del abdomen y que cumple la función de regular la respiración contrayéndose al inhalar el aire y dilatándose al exhalar. Este espasmo desencadena el cierre inmediato de la glotis (la válvula colocada en la garganta que separa el sistema digestivo de las vías respiratorias) que a su vez induce un acto inspiratorio muy intenso que se acompaña de la emisión de un sonido típico (“hip”).

La causa de la contracción del diafragma podría ser una alteración del nervio frénico, que conecta el cerebro a varios órganos incluyendo el diafragma: en la práctica, si este nervio se irrita durante su recorrido, esto estimula una contracción inmediata del diafragma y, como consecuencia,

Los factores que determinan el hipo en el recién nacido

Si la inmadurez del sistema de coordinación reflejo del tracto gastrointestinal propio del primer año de vida explica la frecuencia del hipo en el recién nacido, varios factores pueden activar el mecanismo. Aquí están los más comunes:

cambios bruscos de temperatura ;

; la ingestión de aire por parte del bebé (por ejemplo durante la lactancia o el biberón o si llora intensamente);

(por ejemplo durante la lactancia o el biberón o si llora intensamente); regurgitación , es decir, la salida de parte de la leche ingerida por la boca, muy frecuente en los recién nacidos debido al tono todavía reducido del cardias (la válvula que separa el esófago del estómago) que persiste en los primeros meses de vida.

Qué remedios tomar para que se le vaya el hipo al recién nacido

Normalmente al cabo de unos minutos el hipo suele pasar «por sí solo» pero, si persiste, se aconseja: