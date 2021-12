Si bien la mayoría de la gente espera la Navidad durante todo el año, hay muchos a los que no les encanta. Las fiestas navideñas se caracterizan por reuniones familiares que no siempre son bienvenidas, por un sinfín de almuerzos y cenas que pueden poner en dificultades incluso a quienes suelen hacerlo bien en la cocina, y por la prisa por los regalos en las tiendas abarrotadas. Momentos en los que se toman muchas fotos y aunque pongamos todo nuestro empelo, no siempre quedan como nos gustaría. Lo mismo que le ocurrió a estas imágenes que os mostramos: las 10 peores fotos de Navidad en familia de la historia.

El estrés de las vacaciones desencadena en muchos de nosotros tristeza y un estado depresivo, pudiendo despertar en algunas personas sentimientos de ansiedad y nostalgia relacionados con el pasado, por la falta de seres queridos que ya no están, que les hacen vivir la vida. todo el período en negativo. Por eso hemos decidido ofrecerte una serie de fotos divertidas que cuentan la Navidad en familia de forma irónica, una recopilación de imágenes que muestran las dinámicas familiares más vergonzosas publicadas online, capaces de mejorar tu estado de ánimo de cara a las vacaciones.

La foto con toda la dinámica entre hermanos

Esta imagen muestra la realidad de muchas casas con varios hijos. De hecho es un reflejo perfecto a cómo son las relaciones entre hermanos en todas sus variantes.

La foto con los perros

De la misma manera que ocurre entre hermanos, puede ocurrir entre perros, a los que la Navidad no parece reconciliarlos.

Mientras que a otros perros la Navidad y la foto de familia, les sirve para demostrar todo el amor que sienten hacia su dueño.

Miedo a Papá Noel

Seguro que los padres de estas niñas no pensaron que una foto con Papá Noel fuera algo malo. De hecho es una foto muy típica en Navidad, sin embargo, en esta ocasión es una foto en la que solo se muestra el pavor que las niñas tienen a Santa Claus.

¿Dónde mira Papá Noel?

¿Y este otro Santa Claus? Podría haber sido una bonita foto navideña si no fuera por esa mirada indiscreta.

El símbolo universal

A esta niña no parece ser gran fan de la Navidad y lo demuestra con ese dedo levantado.

Publicidad encubierta

Por lo visto la madre de estos niños decidió vestirles de rojo con una sudaderas que su vecino le regaló de la empresa en la que trabajaba….

Presumiendo de hijos

Vale que tus hijos sean unos «máquinas» en natación, pero no es necesario demostrarlo a través de tu felicitación navideña y más, en pleno diciembre.

¿Falta un regalo?

Mientras todos sus hermanos juegan con sus respetivas bicis nuevas, el niño de en medio llora y se pregunta ¿por qué a mi no me han traído una?.

¿Falta un pijama?

Para acabar, una foto bastante inquietante ¿por qué el padre no lleva la parte de arriba del pijama?.