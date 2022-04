Entre los elementos funcionales del embarazo debemos considerar el cordón umbilical, que es el instrumento con el que, a partir de la quinta semana de gestación, se conecta la circulación sanguínea del feto con la placenta. El cordón umbilical es fundamental para el intercambio de sangre entre la madre y el feto y muchas veces nos interesa sólo después del parto para el momento del corte y para la posible conservación de la sangre. En realidad, las condiciones del cordón umbilical también se controlan en las ecografías realizadas durante el embarazo, ya que también puede ser responsable de complicaciones que pueden derivar en emergencias obstétricas, incluso mortales. Es el caso del llamado nudo verdadero en el cordón umbilical del que os ofrecemos ahora todos los detalles.

Nudo verdadero en el cordón umbilical

El llamado nudo verdadero en el cordón umbilical es un fenómeno con una incidencia especialmente rara ( entre el 0,3% y el 2% ) pero que muchas veces no se diagnostica, tanto que se ha estimado en un 5% de los casos mortinatos está asociado con tal condición.

Un fenómeno especialmente grave sobre el que arrojar luz para entender las causas, los factores de riesgo, los riesgos, las consecuencias y su correcta gestión.

El cordón umbilical es una estructura orgánica formada por tres capas de músculos ; el exterior es elástico, el intermedio contiene la vena, las arterias y los vasos sanguíneos, mientras que el interior está compuesto por tejido conectivo que tiene el propósito de controlar el flujo sanguíneo .

Como se trata de un elemento que se desarrolla en longitud (igual que una cuerda), es posible que se retuerza sobre sí mismo o alrededor del cuerpo del niño, provocando lo que se denomina un nudo verdadero en el cordón umbilical por lo tanto, es a todos los efectos un giro que puede sufrir el cordón umbilical.

Nudo verdadero o nudo falso: las diferencias

Si hablamos del nudo verdadero del cordón umbilical, ¿es porque también hay un nudo falso ? Sí. Precisamente en virtud de la anatomía del cordón umbilical es posible que se creen falsos nudos .

Estos generalmente son causados ​​por la inflamación de los vasos sanguíneos o por la presencia excesiva de la llamada gelatina de Wharton , o la capa gelatinosa que se encuentra en el interior del cordón con el propósito de aislar y proteger los vasos umbilicales.

Los falsos nudos no se pueden desenredar ya que están ligados a la propia estructura del cordón, pero no hay motivo para preocuparse por ellos ya que no representan un peligro para el niño y son solo una peculiaridad que caracteriza a este componente.

Sin embargo, un discurso completamente diferente es el que se debe tener para los nudos verdaderos que pueden ocurrir en cualquier momento durante el embarazo o incluso durante el trabajo de parto y el parto.

Nudo verdadero en el cordón umbilical: causas

El conocimiento del fenómeno del nudo verdadero del cordón umbilical es bastante reciente ya que, incluso frente a los modernos instrumentos de ultrasonido , el diagnóstico y su comprensión son bastante complicados.

Uno de los principales factores que pueden determinar la formación del nódulo del cordón umbilical está relacionado con su longitud. En promedio, el cordón umbilical mide 55 centímetros de largo y 1 o 2 centímetros de diámetro; cuanto mayor sea la longitud, mayor será el riesgo de que se pueda torcer sobre sí mismo.

Esto se debe a que, especialmente al principio del embarazo cuando el feto es más pequeño, los movimientos del bebé dentro del útero pueden provocar que el cordón umbilical se tuerza. No hay una razón médica, es un fenómeno físico cuyo riesgo está relacionado con los movimientos fetales .

Paralelamente a todo esto existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que se forme un nudo en el cordón umbilical. Esto incluye el polihidramnios , un feto pequeño , la diabetes gestacional , la presencia de gemelos monoamnióticos , la edad avanzada de la mujer y los partos múltiples.

Riesgos y consecuencias del nudo verdadero

No todos los nudos verdaderos en el cordón umbilical son peligrosos para la supervivencia del bebé, pero es evidente (como lo confirman los estudios realizados sobre el tema) que aumentan los riesgos para la salud del feto.

La formación de un nudo, de hecho, puede ser responsable de la reducción del paso de nutrientes y oxígeno con el consiguiente bloqueo del crecimiento, pero también puede conducir a la asfixia fetal, la asfixia y la muerte en el útero. El riesgo es mayor si el verdadero nudo del cordón umbilical se forma precozmente, ya que los movimientos del feto pueden estrecharlo aún más y hacerlo cada vez más peligroso.

Como se anticipó, aún no se ha determinado el diagnóstico prenatal y el manejo clínico del nudo verdadero del cordón umbilical y ante la sospecha de una condición de este tipo, recurrir a la cesárea , ante la valoración de la edad gestacional , puede ser una solución.