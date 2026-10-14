El nombre de niña que llevan miles de mujeres en España y que guarda una sorpresa que pocos conocen: viene del hebreo y significa ‘princesa’

Elegir el nombre de una niña es una de las decisiones más especiales para muchas familias. Algunos padres buscan opciones originales y poco comunes, mientras que otros prefieren nombres clásicos que han pasado de generación en generación durante siglos. Entre estos últimos hay uno que destaca por su historia y su simbolismo: Sara. Este nombre femenino, corto y fácil de pronunciar, tiene sus raíces en el hebreo y significa «princesa» o «mujer noble».

En la Biblia, Sara ocupa un lugar destacado como esposa de Abraham y madre de Isaac. Su historia, recogida en el libro del Génesis, está vinculada a la fe, la esperanza y la perseverancia. Según el relato bíblico, tuvo a su hijo cuando tenía 90 años, un episodio que la convirtió en una figura importante dentro de la tradición judeocristiana. Además, la tradición cuenta que el hogar de Sara y Abraham se caracterizaba por su hospitalidad y generosidad, cuyas puertas estaban abiertas a quienes necesitasen ayuda.

Sara, un nombre con un significado precioso

Sara es un nombre femenino con una larga trayectoria histórica y un significado especial en distintas culturas. Su origen se encuentra en el hebreo, concretamente en el término «שָׂרָה» (Sará), cuyo significado es «princesa» o «mujer noble». En la tradición judeocristiana, este nombre ocupa un lugar destacado gracias a Sara, esposa de Abraham y madre de Isaac. Su historia aparece recogida en el libro del Génesis, donde aparece como la esposa de Abraham y una figura fundamental en la historia bíblica.

Su vida está marcada por los viajes, las dificultades y la confianza en la promesa de Dios. A pesar de las dudas y de la larga espera, su historia refleja la esperanza de que las circunstancias más difíciles pueden cambiar. El relato de Sara muestra cómo la fe y la perseverancia ocupan un lugar importante en la tradición judeocristiana y cómo su experiencia se ha transmitido de generación en generación.

El nacimiento de Isaac es uno de los episodios más importantes de su vida, ya que representa el cumplimiento de una promesa divina. Después de años de espera, Sara se convierte en madre cuando, según el relato bíblico, parecía imposible por su avanzada edad, ya que tenía 90 años. A través de Isaac, pasa a formar parte de la genealogía del pueblo de Israel y adquiere un papel destacado en las tradiciones religiosas. Por ello, su historia continúa asociándose con la fe, la paciencia y la esperanza, valores que han inspirado a numerosas personas a lo largo de los siglos.

Uno de los pasajes más conocidos en los que aparece Sara se encuentra en Génesis 17:15, cuando Dios anuncia a Abraham el cambio de nombre de su esposa, que hasta entonces se llamaba Sarai: «Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre» (Génesis 17:15, Reina-Valera 1960).

En el siguiente versículo se recoge la promesa relacionada con ella: «Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella» (Génesis 17:16, Reina-Valera 1960).

Otro pasaje especialmente significativo aparece en Génesis 21:1-2 y relata el nacimiento de Isaac: «Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho» (Génesis 21:1-2, Reina-Valera 1960).

A lo largo de los siglos, Sara se ha convertido también en un símbolo de fe, fortaleza y perseverancia. Además, su asociación con la maternidad y la capacidad de superar las dificultades ha reforzado su presencia en diferentes tradiciones culturales y religiosas, convirtiéndolo en un nombre con una profunda carga simbólica.

El nombre Sara cuenta con varias fechas en el santoral. El 20 de abril se conmemora a santa Sara de Antioquía, mientras que el 31 de mayo se recuerda a santa Sara de Marsella. También aparece el 13 de julio, fecha asociada a santa Sara de Libia, abadesa. Por su parte, el 9 de octubre se celebra a Sara, esposa de Abraham.

Presencia en España

Según los datos del INE sobre la distribución del nombre Sara por provincias, Valladolid registra un valor de 11,277, seguida de Ceuta, con 11,13; La Rioja, con 10,324; Melilla, con 10,301; Pontevedra y Segovia, ambas con 10,249; León, con 9,96; Guadalajara, con 9,939; Teruel, con 9,859; Burgos, con 9,774; Orense, con 9,765; Cantabria, con 9,652; Toledo, con 9,499; La Coruña, con 9,366; Zaragoza, con 9,28; Ávila, con 8,979; Lugo, con 8,868; Asturias, con 8,844; Soria, con 8,839; Zamora, con 8,793; Madrid, con 8,722; Salamanca, con 8,604; Huesca, con 8,599; Castellón, con 8,275; Cáceres, con 8,12; Valencia, con 7,472; Navarra, con 7,304; Badajoz, con 6,796; Huelva, con 6,764; Ciudad Real, con 6,814; Barcelona, con 6,661; Albacete, con 5,143; Alicante, con 5,634; Málaga, con 5,619; Las Palmas, con 5,595; Córdoba, con 5,66; Islas Balears, con 5,185; Granada, con 5,145; Girona, con 5,929; Cádiz, con 5,838; Lérida, con 5,889; Murcia, con 4,84; Jaén, con 4,776; Vizcaya, con 4,513; Almería, con 4,417; Guipúzcoa, con 6,425; Tarragona, con 6,441; Sevilla, con 6,108; Santa Cruz de Tenerife, con 6,143; Cuenca, con 6,513; Álava, con 6,575; y Alicante, con 5,634.