¿Te preguntas cuáles son los mejores orinales para niños? Los orinales que no dejan de ser inodoros portátiles ayudan a los niños a hacer la emocionante transición de usar un pañal a usar el baño. Vienen en una sorprendente variedad de estilos y tamaños, desde orinales estándar hasta los que parecen un trono o incluso «al ras» por lo que puede que cuando llegue el momento de comprarlo no sepamos qué tipo elegir. No te preocupes te ofrecemos una pequeña guía a continuación.

Los mejores orinales para niños: cuál elegir

Puede ser algo complicado elegir un sólo orinal para que nuestro bebé haga la transición de llevar pañal a ir al baño. De hecho, además de los orinales para usar en casa, tenemos aquellos que podemos llevar de viaje. Orinales que son compactos y están hechos para ser portátiles y fáciles de transportar y vaciar.

De todas maneras, enseñar a tu hijo a ir al baño no tiene por qué ser muy estresante. Claro, puede significar un niño frustrado o confundido, un padre preocupado y mucho desorden que resolver. Pero si eliges el momento y las herramientas adecuadas, las cosas pueden ir mejor .

De este modo, si deseas saber cómo elegir el mejor orinal para tu bebé, tan solo tienes que fijarte en lo siguiente: