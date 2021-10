Nadie es perfecto y muchos menos los padres. El miedo a cometer un error aumenta exponencialmente cuando se va a tener un bebé, pero no solo para la mujer embarazada sino también para el hombre que en ocasiones puede sentirse que está fuera de lugar o que no sabe cómo ayudar o cómo atender las necesidades de su compañera. Conozcamos entonces ahora, los mejores consejos para papás primerizos durante el embarazo.

Mejores consejos para papás primerizos durante el embarazo

Si estás a punto de tener un bebé junto a tu pareja y no sabes exactamente cómo actuar o tienes dudas sobre lo que debes hacer, aquí cinco consejos sacados de la experiencia de otros padres que han pasado por lo mismo que tú estás pasando y que sin duda, te van a ayudar.

Sigue los buenos consejos que te den

Todo el mundo va a querer ayudarte con su propia experiencia pero cada embarazo es un mundo y también cada bebé es un mundo. Esto no quiere decir que hagas oídos sordos sino que escucha los consejos que te de tu propio padre o tus amigos y a partir de lo que te digan quédate con lo que creas que te va a servir.

Respira

Algunos momentos del embarazo y sobre todo cuando tengáis al bebé serán muy estresantes y para ti y tu pareja hasta el punto de poneros a prueba. Respira hondo, repasa tu lista de cosas por hacer y apoya a tu pareja. Tu vida no ha terminado y tienes más tiempo del que piensas para disfrutarla. Trata de dormir cuando pueda y relájate . Vive el momento y tenga una cámara a mano. Pero recuerda que es mejor perder la foto que perder el momento.

Olvídate de ser perfecto

Debes ser un guía amoroso. Confía como decimos en los sabios consejos de alguien de su confianza. Olvídese de la idea de ser un «padre perfecto». Trata de imitar las cosas positivas que hicieron tus padres y haz lo contrario con las cosas negativas.

Duerme mientras puedas

Este es más un consejo para cuando haya nacido el bebé. Tanto tú como tu pareja vais a tener que aprovechar todos los momentos que podáis para dormir. Por ello, si tenéis la posibilidad de dormir mientras lo hace el bebé será bueno que sigáis su patrón de sueño hasta que este se acostumbre a dormir de noche y estar despierto por el día.

Debes estar ahí

Debes apoyar a tu pareja en todo momento a través de su embarazo, intentando atender sus peticiones, acompañándole al médico cada vez que lo requiera y estando en el parto, pero también una vez haya nacido el bebé es importante que podáis establecer los turnos necesarios para atender al bebé y que a la vez, podáis descansar. Por otro lado, los bebés duermen y comen mucho durante los primeros meses, así que os enfadéis si no interactúa mucho. Pero al mismo tiempo, asegúrate que no le falta de nada y no dudes en aprovechar para llenar a tu bebé (y también a tu pareja) de besos, abrazos y todo el amor.