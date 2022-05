A pesar de que el cambio de pañal del bebé es algo que al final harás casi de forma automática, puede que de vez en cuando tu bebé esté más activo y no pare de moverse, o también que no se encuentre bien y no tenga ganas de que lo movamos demasiado. Para un cambio de pañal que sea correcto y que no moleste en nada al pequeño o para esos momentos en los que es mejor que no se mueve mucho si no queremos acabar con un pañal torcido, nada como elegir algunos juegos o trucos para poder distraerle. Conoce ahora algunos de los mejores juegos para entretener al bebé durante el cambio de pañal.

Juegos para el cambio de pañal

Puede que el cambio de pañal no se haga en casa. A veces tenemos que cambiarlo en un baño o incluso en el coche. Será bueno entonces conocer estrategias o pequeños juegos que lo van a distraer para que esté tranquilo, sin que se mueva mucho o incluso, sin que llore.

Canta una canción y busca contacto visual: Hay toneladas de canciones infantiles . No te preocupes por no cantar bien. Al niño le encantará simplemente escuchar el sonido de tu voz y, al mismo tiempo, mirarte . Cuenta tus acciones, describiendo al niño la experiencia sensorial que está teniendo: Describe todo lo que hace, desde abrir el pañal, comprar uno nuevo y ponerle ropa a tu bebé. Habla en voz baja o utiliza un cántico, explicando al bebé todo lo que está pasando y que él mismo está sintiendo. Dile que puede tener frío por un momento, pero lo puedes tranquilizar diciéndole que ese momento pronto terminará . También puedes hacerle preguntas, como preguntarle en broma cómo se siente estar limpio. El niño comenzará a establecer la conexión entre lo que está experimentando y las palabras que utiliza y esto favorecerá el desarrollo de su lenguaje . Indica y nombra las diferentes partes del cuerpo del niño: Mientras el bebé está en la mesa para cambiar pañales , haz afirmaciones como «Tienes dos pies» mientras sostienes suavemente sus pies con tus manos o mientras cuentas los dedos de sus pies. Dale un juguete para jugar: Algunos bebés literalmente odian los cambios de pañales. Cuando le estés cambiando, le puedes dar un juguete con el que jugar para mantenerlo tranquilo y distraerlo. Que sea tu ayudante: Puedes darle también el bote de crema (asegúrate que esté bien cerrado y no pese mucho) o el pañal limpio, para que te lo de cuando tengas que usarlo. Decora la habitación: Los patrones interesantes, los colores contrastantes y los objetos en movimiento en la habitación del bebé pueden ofrecer estímulos visuales divertidos . Puedes decorar el techo o colgar un juguete para que el bebé mire hacia arriba mientras está en el cambiador.

Confía siempre en sus instintos. Si el estado de ánimo o el comportamiento de stu hijo mientras lo cambias, te parecen extraños o inusuales, habla con el médico.