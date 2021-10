A la hora de lleva a los bebés y a los niños en coche es importante elegir para ellos una sillita de coche que sea adecuada y que tenga los sistemas de retención o de seguridad para que al fijar la silla al coche esta no se mueva. En la actualidad muchas de las sillitas de coche que se venden cuentan con los sistemas isofix por lo que en el caso de tener un coche que ya tiene varios es posible que no sepamos si este tipo de silla nos va a servir o no. Veamos entonces a continuación, cómo saber si el coche tiene isofix.

¿Cómo saber si el coche tiene Isofix?

Una silla de auto isofix es un sistema más seguro y sencillo para colocar asientos para niños. El nombre Isofix deriva de ISO (Organización Internacional de Normalización) y FIX (Fijación = fijación). Básicamente, los puntos de montaje se encuentran tanto en el automóvil como en los asientos para niños por lo que debemos asegurarnos que nuestro coche tiene este sistema.

Cómo es el sistema Isofix

Para fijar la sillita directamente al asiento del coche el sistema Isofix utiliza dos conectores ubicados en la base del asiento y un tercer punto de anclaje, diseñado para evitar cualquier movimiento giratorio, que puede ser un cinturón que se conoce como Top Tether o también la llamada Pata de apoyo, que consiste en una especie de pata metálica que tiene una longitud ajustable para mantener la sillita a distancia al suelo y con ello evita que pueda balancearse hacia delante.

¿Mi coche es compatible con una silla de coche isofix?

Para saber si tu coche tiene puntos Isofix , debes buscar las etiquetas Isofix entre la base y la parte trasera de los asientos del automóvil (los puntos de fijación también pueden ser visibles). También lo puedes consultar en manual del vehículo, o comunícate con el fabricante o distribuidor. De todos debes saber además que desde 2006 todos los coches producidos han sido diseñados para accesorios Isofix y puntos de anclaje Top Tether .

¿Por qué elegir una silla de coche con este sistema?

La ventaja de una silla de coche Isofix es evitar que la silla se monte incorrectamente. De hecho, los asientos para el automóvil, los cinturones de seguridad, los asientos y los anclajes de los cinturones varían mucho de un automóvil a otro. Los asientos para el automóvil tienen diferentes formas, algunos cinturones de seguridad son más cortos que otros y algunos puntos de sujeción están más adelantados o que otros. Todo esto hace que sea difícil que una silla de coche encaje correctamente en todos los coches y las estadísticas muestran que un alto porcentaje de las sillitas de auto coche mal colocadas, mientras que con una sillita de coche isofix puedes solucionar este problema.