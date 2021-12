Mucha gente elige a los gatos como mascotas . Y es comprensible. Al final estamos hablando de un animal independiente, muy limpio y que requiere menos atención que el perro y a la vez, los gatos también son dulces y les gustan los mimos. Pero ¿por qué los gatos a menudo se consideran peligrosos para las mujeres embarazadas? Conozcamos más sobre los gatos y el embarazo, y los diversos mitos que existen al respecto y que queremos disipar de una vez por todas.

Los gatos y el embarazo: los mitos por disipar

Una de las principales creencias que existen en torno a los gatos y el embarazo, es la posibilidad de contraer toxoplasmosis de tu mascota. Esta enfermedad infecciosa es causada por un parásito muy común entre los mamíferos. El gato puede ser un vehículotransmisión pero, como los expertos han reiterado hoy en día, es muy difícil que si el animal vive en casa pueda tener toxoplasmosis. Esto se debe a que no come carnes infectadas sino controladas.

¿Cómo se infecta un gato?

El gato se infecta solo al comer carne infectada. Es decir, a menos que tu gatito sea medio callejero, es casi imposible que se alimente de roedores o pájaros que tengan toxoplasma. Si come la misma carne que tú comes (bien cocida) o alimentos enlatados diseñados para ellos, el riesgo de contraer toxoplasmosis de tu mascota se reduce considerablemente.

Sin embargo, siempre es bueno prevenir el problema, no sacando a tu mascota y además, evitando limpiar la caja de arena y dejar que otra persona de la casa se encargue de esta tarea. De hecho, para infectarte, debes entrar en contacto con sus excrementos. Además es importante limpiar a diario la caja o cajón de arena porque los huevos se infectan si permanecen en las heces durante al menos 3 días.

El falso mito de que hay que rechazar al gato

Nada podría ser más malo o incluso dañino para ti. No debes apartarte de tu mascota. Además de crearle un disgusto, también lo creas tú misma. No hay nada mejor que los mimos de la mascota que amas para mantener la calma y la serenidad. Si cuidas bien la caja de arena, ¡tu gatito no te causará ningún tipo de problema!

Si quieres dormir tranquila, recuerda dos cosas: dale comida enlatada o bien cocida y pídele a tu veterinario una muestra de sangre para ver si está infectado. No hay vacunas, ¡pero al menos sabes si el gato está en perfecto estado de salud!

Por último, ten en cuenta que la mayoría de las personas ya han estado en contacto con la toxoplasmosis en su vida, a menudo sin experimentar sus síntomas. Una vez que se desarrollan los anticuerpos específicos, ¡ la enfermedad ya no se contrae! Puede averiguarlo fácilmente a través de un análisis de sangre específico.

Dejemos los prejuicios sobre los gatos y el embarazo ya que no hay razón para crear un alarmismo innecesario que solo lleve a la agitación.