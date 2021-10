La mujer puede tener varias razones para dejar de tomar la píldora. Quizás sufras de efectos secundarios, quizás hayas escuchado que es malo para su salud, o simplemente elige otra forma de anticoncepción, pero también puede que exista el deseo de tener un hijo y en ese caso será importante tener en cuenta el tiempo desde que se deja de tomar la píldora.

Cuándo dejar de tomar la píldora para quedarse embarazada

Tomando la píldora, las inyecciones anticonceptivas o la espiral hormonal prácticamente se detiene todo el ciclo. La ovulación se detiene y la pared del útero ya no es adecuada para anidar un óvulo. Entonces, el semen masculino ya no puede penetrar en el útero. Las pérdidas que se tienen en la semana de no ingesta no son la menstruación real, sino una forma de limpieza del útero. Pero tan pronto como se deja de tomar la píldora (o similar), el ciclo se restaura lentamente, con una menstruación natural.

Sin embargo, puede pasar hasta un mes antes de que las hormonas artificiales hayan abandonado por completo tu cuerpo, pero por lo general tomará mucho tiempo restaurar la producción de hormonas naturales y su ciclo normal. De hecho es normal que tras dejar de tomar la píldora y volver el ciclo menstrual este sea irregular durante varios meses. No será hasta después de aproximadamente medio año, cuando tu período generalmente se restablecerá, pero también puede llevar hasta doce meses. Y aunque no podemos decir que sean causantes de ello, el estrés o la depresión podrían hacer que ese periodo se alargue.

¿Cuándo dejar de tomar la píldora?

Un ciclo irregular no facilita la planificación para un embarazo, al no ser capaz de calcular bien la ovulación y tus momentos más fértiles . Entonces es mejor dejar de tomar la píldora unos meses antes y luego usar preservativos, lo que le dará a tu cuerpo tiempo para restaurar el equilibrio hormonal normal.

Concebir un hijo después de la píldora

Podrías quedar embarazada inmediatamente después de la primera ovulación. Esta última a menudo pasa desapercibida, pero no puedes ignorar su primer período de forma natural. Son la señal de que eres fértil nuevamente. Sin embargo, las posibilidades de que te quedes embarazada nada más dejar la píldora son escasas. Tu cuerpo todavía está lleno de hormonas artificiales, y por lo general, como hemos dicho, pasarán algunos meses (a veces años) antes de que la mayoría de las parejas logren concebir un hijo. Además, es posible que tu período no llegue durante algún tiempo, lo que significa que no ha ocurrido ninguna ovulación (a menos que ya estés embarazada) y por lo tanto que aún no eres fértil. Si después de un año de dejar la píldora aún no tienes el período, o si tu período es muy irregular, debe consultar a su médico de atención primaria. Posiblemente te prescriba una receta para estimular la ovulación.

Ácido fólico

La ingesta de ácido fólico contribuye al desarrollo del feto y disminuye el riesgo de malformaciones. Quizás debas tomar entonces tabletas de ácido fólico un mes antes de dejar de tomar la píldora, siempre que sea necesario para que tu cuerpo lo asimile lo suficiente.