Sabemos que moverse es súper saludable, pero en ocasiones el ejercicio físico durante el embarazo no es recomendable. Si eres físicamente activa, gozas de buena salud, no tienes problemas cardíacos y tu gestación transcurre con normalidad, puedes realizar actividad física, de baja intensidad y aeróbica, incluso todos los días, durante 30-40 minutos. En algunos casos, sin embargo, no se recomienda la práctica de deportes durante el embarazo . Al contrario: puede ser algo bastante peligroso por lo que vamos a ver en qué casos concretos está prohibido hacer ejercicio en el embarazo.

Ejercicio físico prohibido en el embarazo

No podemos decir que el ejercicio físico en el embarazo sea algo malo. Todo lo contrario. Sin embargo, sí que es útil saber que en algunos casos puede que la mujer embarazada esté en riesgo debido a la actividad física que desea realizar.

En cualquier caso, siempre debes hablar con tu ginecólogo : es el único que puede darte su consentimiento y aconsejarte qué tipo de ejercicio es mejor hacer, pero en determinadas situaciones te prohibirá por completo el ejercicio físico durante el embarazo . Por ejemplo, en los casos que ahora os detallamos:

Amenaza de aborto (con o sin pérdida de sangre);

(con o sin pérdida de sangre); Placenta previa ( es decir, colocada frente al cuello uterino. También es una de las condiciones que hace necesaria una cesárea );

es decir, colocada frente al cuello uterino. También es una de las condiciones que hace necesaria una cesárea ); Hipercontractilidad uterina , en la que el útero se contrae a menudo, lo que podría provocar un parto prematuro (el útero está formado por fibras musculares y de tejido conectivo que pueden contraerse. Las contracciones , sin embargo, podrían desencadenar cambios en el cuello uterino y provocar el parto antes de la fecha prevista de entrega);

en la que el útero se contrae a menudo, lo que podría provocar un parto prematuro (el útero está formado por fibras musculares y de tejido conectivo que pueden contraerse. Las contracciones , sin embargo, podrían desencadenar cambios en el cuello uterino y provocar el parto antes de la fecha prevista de entrega); Retraso en el crecimiento fetal (el bajo peso del bebé implica que todo el alimento y el oxígeno sean transportados hacia el bebé y no «dispersados» con el deporte dado que su crecimiento es siempre y en todo caso lo más importante, sin excepción).

También se puede desaconsejar el ejercicio durante el embarazo si, a tus espaldas, tiene una o más experiencias de interrupción espontánea del embarazo o parto prematuro .

Por otro lado, existen algunas patologías ligadas al embarazo , por ejemplo la diabetes y la hipertensión moderada , que no solo no son una contraindicación, sino que pueden mejorar con la actividad física. Sin embargo, especialmente en el primer caso, siempre es mejor no excederse: la hipoglucemia (es decir, un nivel demasiado bajo de azúcar en la sangre) podría ser peligrosa para usted, pero también para su hijo.