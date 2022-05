Los mejores consejos para las alergia primaveral en niños

Las alergias en los niños, según los especialistas, son la » enfermedad del mundo desarrollado » y lo cierto es que cada vez más, aumenta el número de niños que experimentan signos de alergia con la llegada de la primavera. La estación del año en la que llegan también la rinitis y las alergias a muchos pólene . Aquí, pues, algunos consejos útiles de los expertos sobre cómo afrontar mejor esta época del año con nuestros hijos a partir de los mejores consejos que os podemos ofrecer para la alergia primaveral en niños.

Consejos para la alergia en los niños

El cambio de estación pone a prueba a todos, pero especialmente a los alérgicos y a los niños. El alargamiento de los días , los continuos cambios de temperatura y la variación de los ritmos biológicos (sueño/vigilia) suelen provocar molestias y dolores de cabeza además de disminuir la concentración. Pero no sólo eso, parece que más de un millón de niños sufren de alergia al polen y, por supuesto, les hace la vida más difícil y ciertamente más molesta debido a la rinitis y los estornudos.

A pesar de que la primavera es una estación muy apreciada, ya que nos aporta sol y una temperatura agradable, también trae consigo numerosos problemas de alergias. Si tu hijo las sufre, es importante que tengas en cuenta que hay diversas maneras de ayudarle a que las lleve lo mejor posible. Se trata de consejos que, unidos a su medicación, evitarán que sufra en exceso. Para ello, te hemos querido resumir las recomendaciones que te serán más útiles para reducir sus síntomas. Los mejores consejos para que sepas combatir la alergia primaveral en niños.

Evitar salidas por la tarde

Los niveles de polen, según los expertos, aumentan en las horas de la tarde. Por eso, es imprescindible que evites que tu pequeño salga en ese momento a la calle, para pasear o para jugar con sus amigos en el parque. En el caso de que tenga que salir, es importante que cuando regrese se duche por completo. De esa manera se eliminarán los residuos de polen que hayan podido quedar alojados en su cuerpo.

Ventanas cerradas (parcialmente)

Es fundamental que no abras las ventanas los días de primavera que haga sol y viento al mismo tiempo pero los días que veas que no hace viento puedes abrirlas sin problema. De hecho, es esencial que en casa haya ventilación. De esta manera, evitarás que entre en casa polen y demás elementos a los que es alérgico tu hijo pero cuando ventiles conseguirás que el aire se renueve dado que también es fundamental que no haya polvo en el hogar. Y una buena manera de conseguirlo, además de limpiar correctamente, es eliminar artículos que lo atraigan. Este sería el caso de las alfombras o los peluches, por ejemplo. Por supuesto, es imprescindible quitar todas las plantas que también al florecer producen polen.

Ojo con la ropa

Otro de los consejos que los expertos dan sobre las alergias primaverales se refiere al secado de la ropa. En concreto, lo que dicen es que se debe evitar secar las prendas del niño al aire libre ¿Por qué? Porque así pantalones, camisetas y demás artículos que usa el pequeño para vestir no tendrán que estar expuestos al polen.

Alimentación

Los alimentos también ayudan a reducir notablemente los síntomas de las alergias primaverales en los niños. En concreto, se considera que estos deben tomar productos que refuercen sus defensas, como serían las frutas y verduras, que les aportarán muchas vitaminas. Eso sí, es fundamental que se laven a conciencia.

Ojos

Los ojos de los pequeños son los que más se ven perjudicados por las alergias. Así, se ponen llorosos, enrojecidos, escuecen… Por ese motivo, es fundamental que, cuando salga a la calle, el niño lleve gafas de sol para protegerse del polen y del viento. Asimismo, cuando sea necesario, se le deberá aplicar el colirio que le haya recetado el médico.

Asistencia médica

Los consejos que hemos dado hasta el momento son muy útiles para reducir los síntomas de la alergia primaveral en los niños. No obstante, de manera irremediable, deben ser complementarios al tratamiento médico pertinente. Es fundamental que se lleve al pequeño a su pediatra para que estudie su alergia y le prescriba la medicación más adecuada, la que le resultará más beneficiosa.

Las 10 reglas «de oro» para las alergias de los niños

Junto a todos los consejos enumerados, y que resultan de lo más eficaces para combatir la alergia de los niños, podemos además enumerar 10 reglas «de oro» que según los expertos nos van a servir para que los niños puedan aguantar bien con la alergia hasta finales del mes de junio y especialmente en los días de mucho calor, sol y viento. . .

Sin embargo, estas 10 reglas se dividen en cosas por hacer y cosas inútiles. Específicamente, 5 cosas que hacer :

Evitar salidas al campo por la mañana , sobre todo en días soleados con viento y tiempo seco. Elige un lugar de alta montaña o junto al mar como destino de tus vacaciones . Recuerda que para altitudes medias (600-1000 metros) las mismas plantas sueltan polen alrededor de un mes más tarde que en el llano. Limpiar los filtros del aire acondicionado del coche y del hogar . No cortes el césped en el césped y no permanezca cerca de otros espacios donde se haya cortado el césped. Evitar el contacto con humo de tabaco, polvo y pelos de animales .

Según los expertos, como se anticipó, existen algunos trucos completamente inútiles que muchos padres ponen en práctica. Así que aquí hay 5 cosas incorrectas que haces pero no necesitas :