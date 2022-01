El ajo es muy apreciado y utilizado en casi todas las cocinas del mundo pero este vegetal ¿puede afectar , de alguna manera , a la mujer embarazada ? Veamos cómo te afecta el ajo en el embarazo ya que tiene beneficios pero es posible que tenga también algunos efectos secundarios.

¿Cómo te afecta el ajo en el embarazo?

El ajo tiene potentes efectos beneficiosos sobre el organismo humano, y casualmente estos parecen potenciarse especialmente durante el embarazo. Sin embargo, también es cierto que comer ajo mientras dura la gestación puede tener ciertos efectos secundarios como los que ahora te enumeramos:

Puede aumentar el riesgo de sangrado . El consumo de cantidades excesivas de ajo, como las que se encuentran en los suplementos de ajo en polvo, puede aumentar el riesgo de sangrado. Cabe especificar que este efecto adverso puede presentarse tanto en mujeres embarazadas como no embarazadas. Es importante no excederse en las dosis de ajo, especialmente si la persona está tomando medicamentos anticoagulantes o pronto tendrá que someterse a una cirugía. Por lo tanto, tomar suplementos de ajo puede aumentar el riesgo de sangrado durante el parto, especialmente si se requiere un parto por cesárea ;

Puede causar acidez estomacal. El consumo de ajo, especialmente para aquellos con reflujo gastroesofágico (ERGE) o/y síndrome del intestino irritable (SII), puede exacerbar el dolor e irritar el revestimiento del estómago. Además, el consumo de ajo también se ha asociado con problemas de indigestión en algunas personas. En el embarazo, la acidez estomacal ya es, en sí misma, una de las molestias percibidas por muchas mujeres, por lo que un consumo de esta hortaliza podría en este caso aumentar el trastorno.

Obviamente, si no experimentas estos efectos negativos al agregar ajo a su dieta diaria, no hay problema en comer ajo aunque por el momento, no se ha determinado una dosis diaria segura, la única recomendación es consultar con el médico y mantenerlo informado sobre cualquier cambio en el plan de comidas o antes de usar un suplemento de ajo.

¿Cuáles son los beneficios del ajo en el embarazo?

En el lado positivo, el ajo puede prevenir varias complicaciones en el embarazo :