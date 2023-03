Cómo sentirse bella después de dar a luz: los mejores consejos

Sentirse bella después de dar a luz es absolutamente posible y en este artículo te explicamos cómo hacerlo con consejos muy sencillos. El embarazo y el parto son fenómenos extraordinarios y milagrosos, pero los cambios que pueden traer pueden alterar tu equilibrio. Son momentos delicados y es normal que no te veas especialmente bella. No importa ya que debe pasar tiempo antes de recuperar tu figura como era antes del parto y es normal que tu reflejo sea el de un rostro cansado. Todo pasará, pero si deseas verte bella durante este momento lo puedes conseguir con estos consejos.

Cómo sentirse bella después de dar a luz

Muchas mujeres aseguran tras haber dado a luz, que no sienten que pertenecen a su cuerpo, al menos no como antes. Su percepción a veces puede cambiar, dando como resultado pensamientos negativos.

Sin embargo, hay muchas pequeñas cosas que puedes hacer para sentirte bella después de dar a luz. Ya eres extraordinaria, pero a veces necesitas un pequeño aporte para cambiar de perspectiva y sentirte mejor. No es algo superficial. Verse bien, verse bella puede animarte en un proceso en el que es fácil sentirse cansada, agotada y también algo triste, ya que no podemos olvidar la llamada «tristeza posparto» que es fácil sentir, tras dar a luz (no confundir con la depresión posparto).

Estos son algunos consejos, fáciles de aplicar que harán que te sientas más bella tras dar a luz:

Peinado

No hace falta mucho para sentirse más bella. Prueba un nuevo peinado o incluso un nuevo corte de pelo. Muchas mujeres deciden optar por un corte muy corto o un nuevo color de cabello.

Las opciones son innumerables, así que inspírate con ideas online. Examina las diversas imágenes y opta por algo que pueda representarte mejor o déjate asesorar por un buen estilista.

Todos necesitamos un soplo de aire fresco . A veces incluso una simple trenza o un secado más particular puede ser suficiente.

Un velo de maquillaje marca la diferencia

Quedarse dormido como antes es definitivamente difícil y las ojeras lo saben. Un velo de corrector y una pasada de rímel pueden iluminar la mirada y distorsionar tu rostro.

Incluso un toque de color en los labios puede ayudarte a tener un rostro más luminoso. Se necesita muy poco para sentirse diferente.

Protección de la piel

Date 10 minutos al día para dedicarte al cuidado de la piel. Hazte un exfoliante suave que pueda eliminar todas las células muertas de la piel, usa tu limpiador favorito y aplica una mascarilla.

Mientras esperas antes de retirar tu mascarilla, pon tu canción favorita (o alimente al bebé si es el momento).