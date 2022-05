Caspa en niños: por qué surge y cómo se debe tratar

La caspa es una dolencia molesta pero no peligrosa que generalmente comienza a manifestarse a partir de la pubertad y en los adultos, especialmente en los hombres. En algunos casos, sin embargo, puede ocurrir incluso antes, a una edad tierna e incluso puede que veamos que aparece cuando los niños son muy pequeños. Algo que puede generar la preocupación de los padres sin embargo, la caspa en niños y bebés generalmente no es una preocupación y se resuelve espontáneamente en la mayoría de los casos. De todos modos, aprender a reconocerla es importante para no confundirla con otras condiciones, que pueden requerir una intervención farmacológica o médica.

Caspa en niños: cómo reconocerla

La caspa en los niños se presenta como en los adultos, con presencia de pequeñas escamas de color blanco amarillento en el cabello y, en ocasiones, con sensación de picor e irritación de la piel .

Se debe recordar, o aclarar, que la caspa no es una condición patológica, sino la manifestación de una renovación fisiológica de la piel : en algunos casos, la renovación del cuero cabelludo se produce a un ritmo más rápido de lo normal, provocando la acumulación de células muertas en forma de las escamas características.

La caspa en los niños se puede confundir con otras afecciones que pueden afectar a la piel, como la dermatitis o el eczema, pero, más a menudo, con un parásito que suele afectar a los más pequeños: los piojos .

Los primeros signos de la presencia de estos animales, de hecho, pueden confundirse fácilmente con la caspa, pero distinguirlos es importante para intervenir con prontitud. ¿Cómo hacerlo?

En primer lugar es necesario comprobar que las escamas estén distribuidas uniformemente por toda la cabeza . Los piojos, de hecho, concentran los huevos en las sienes o detrás de las orejas y la nuca. Peinar el cabello es otro paso fundamental: a diferencia de la caspa, los huevos son muy difíciles de desprender y reconocibles a simple vista una vez retirados de la piel.

Bebés: ¿caspa o costra láctea?

En el caso de los recién nacidos, en la mayoría de los casos, más que de caspa hablamos de costra láctea , una forma de dermatitis seborreica que afecta a los más pequeños generalmente a partir de las primeras semanas de vida y que suele resolverse espontáneamente alrededor del cuarto-quinto mes. En unos casos antes, en otros después.

Se presenta como una descamación grasa, de color gris/amarillenta , con escamas bien adheridas a la piel del niño especialmente en la cabeza, cejas, frente, nariz y dorso de las orejas, debido a la excesiva secreción de las glándulas sebáceas que provoca comezón.

Generalmente no son necesarios tratamientos farmacológicos ni terapias médicas, ya que se trata de una dolencia absolutamente benigna que, independientemente del factor estético, no produce ninguna molestia en el pequeño. Es fundamental evitar los remedios caseros ya que sólo en situaciones específicas el médico puede prescribir un tratamiento.

Las causas de la caspa en los niños

Incluso en niños mayores, la dermatitis seborreica suele ser responsable de la caspa; no se sabe exactamente qué lo causa, pero a menudo es una característica familiar y, por lo tanto, hereditaria. En otros casos, la caspa puede deberse a dermatitis atópica , eccema u otras enfermedades de la piel (como el impétigo), pero también a reacciones alérgicas a los cosméticos utilizados para la limpieza o a productos demasiado agresivos.

Es importante comprobar que la caspa no se corresponde con la caída del cabello o una irritación severa de la piel, sobre todo si se extiende a otras zonas del cuerpo. En estos casos, es bueno consultar al pediatra, quien podrá identificar las causas de la caspa y prescribir una terapia adecuada.

Caspa en niños: remedios y soluciones

Como hemos visto, en la mayoría de los casos, la caspa en los niños es una condición benigna que se resuelve espontáneamente. En caso contrario, el pediatra prescribirá el remedio más adecuado en función de las causas concretas.

En general, es bueno usar limpiadores no irritantes , preferiblemente a base de aceite , peinar el cabello a menudo con un peine de dientes finos para eliminar los residuos, teniendo cuidado de no tocar la piel, recordando que siempre es fundamental evitar rascarse la piel, cuero cabelludo y eliminar las costras, con el fin de hacer que la piel se irrite más y no correr el riesgo de posibles infecciones.