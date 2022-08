Caprichos de los niños en la mesa: cómo afrontarlos con serenidad

No son pocos los niños que, una vez frente a su comida, empiezan a tener una rabieta en la mesa, desde el destete hasta incluso cuando son más mayores. Giran la cabeza, aprietan los labios para rechazar la comida, o de hecho se resisten a comer si no les hacemos lo que les gusta. En definitiva, para muchas familias, el momento de la comida se convierte en fuente de ansiedad y estrés, cuando debería representar, desde los primeros años de vida de un niño, una oportunidad de estar juntos y compartir el placer de la comida. Descubramos qué hacer ante estas situaciones y cómo comportarse con los caprichos de los niños en la mesa.

Caprichos de los niños en la mesa

Los caprichos en la mesa de los niños no deben subestimarse, ya que si se gestionan de forma incorrecta pueden generar una relación incorrecta con la comida, lo que a su vez puede derivar en problemas como el sobrepeso, la obesidad o incluso trastornos alimentarios .

Es un tema importante, que también han tratado los investigadores de la Universidad de Kentucky , proporcionando a las familias una serie de sugerencias sobre comportamientos a evitar y las normas a seguir. En primer lugar, es bueno recordar que en Occidente los niños no corren riesgo de desnutrición, gracias a la disponibilidad de alimentos. En el límite, corren el riesgo de ser sobrealimentados o alimentados incorrectamente, porque las familias con demasiada frecuencia se entregan a sus caprichos en la mesa.

Errores que no se deben cometer

Por lo tanto, está prohibido correr por la casa detrás del niño con el plato, permitirle comer mientras juega en su habitación o darle de comer mientras está sentado frente al televisor. El lugar de toma y degustación consciente de los alimentos es la mesa, junto al resto de la familia . Por tanto, hay que tener claro desde el destete que, si no se come sentado, no se tiene nada hasta la próxima comida: obviamente los abuelos y quien cuide a los niños mientras estamos trabajando también deben implicarse en este proceso educativo, explicando que debe comer de forma adecuada y en el lugar apropiado.

También hay que evitar perder la paciencia cuando el niño tiene una rabieta en la mesa, porque de alguna manera, será entonces el niño quien haya ganado y los padres seguramente se darán por vencidos. Ni siquiera será bueno prepararle menús especiales dado que tiene que acostumbrarse a la comida del resto de la familia. También es importante evitar chantajes como “si no comes es que no me quieres”, o proponer premios y juguetes si se acaba todo lo que hay en el plato.

Atraerlo al placer de la comida

El objetivo debe ser enseñar al niño a sentarse a la mesa con los demás, apreciando el placer de la comida como la forma correcta de crecer, desde el destete. La mejor forma de educar a tu pequeño para que coma bien es preparar el mismo menú para toda la familia, siempre que sea apto para niños.

La elección correcta, según los expertos, es ofrecer pequeñas porciones de alimentos nutritivos, coloridos y saludables. Por ejemplo, albóndigas de carne magra o pescado con salsa de tomate, verduras al horno en porciones pequeñas, verduras dispuestas imaginativamente en el plato, cuadritos de queso, fruta ya cortada en trocitos.

Puedes hacer la vista gorda si usa las manos de vez en cuando, aunque es recomendable proporcionar al pequeño una cubertería ergonómica que pueda manejar con facilidad y autonomía. El resto de la familia tiene que comer los mismos platos y el pequeño no tiene que estar constantemente vigilado para estar seguro de que come: cuanto menos te fijes en lo que come, mejor comerá el niño.

Reglas y paciencia

Es fundamental animar al niño a experimentar con nuevos sabores, sin preocuparse si al principio no le gustan. Los expertos aseguran que el pequeño puede probar un plato que desconoce de 10 a 15 veces antes de darse cuenta de que realmente le gusta. No te rindas ni te frustres, pero aliéntalo aunque solo sea un bocado.

Finalmente, para ayudar a los niños a comer bien evitando los caprichos en la mesa, algunas sugerencias son útiles: trata de limitar las bebidas antes de la hora de la comida, planifica la hora de la merienda en lugar de permitirles comer todo el día. Finalmente, los padres deben recordar que también somos un modelo en la mesa, porque los pequeños aprenden a comer experimentando con nuevos alimentos y sentándose a consumir juntos en familia.