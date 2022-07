Este es el tiempo que podemos dejar las sobras de comida fuera de la nevera en verano

Comer en verano obliga a apostar por platos frescos como ensaladas o gazpacho. Y cuando estamos fuera, puede que ocurra que preparemos antes algo para comer y lo llevemos a la playa o de excursión. Pero en el caso de que sobre de esa comida nos vemos obligados a acabar volviendo a casa a toda prisa para meter esas sobras cuanto antes en la nevera. Pero ¿cuánto tiempo pueden estar las sobras de comida fuera de la nevera? Lo descubrimos a continuación.

Comer sobras de comida en verano

Ya sea que prepares la comida en casa o te la comas fuera, en el caso de que tengas sobras que guardar es mejor que lo hagas cuanto antes ya que la conservación óptima de los alimentos es una de las claves para que estos no supongan todo un riesgo en verano.

Puede que a simple vista veamos por ejemplo que la lechuga que sobró de un día para otro ya no tiene el mismo aspecto, pero debemos ir con cuidado ya que muchas veces los microorganismos que se acumulan en los alimentos y más cuando hace calor, no se detectan. De hecho la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) informa de que la contaminación microbiana, incluso si es alta, no se tiene porqué manifestar con el deterioro del alimento.

Por este motivo es necesario que las sobras no pasen mucho tiempo en la llamada «zona de peligro»; es decir, a una temperatura de entre 4 y 65 grados centígrados.

Este es precisamente el rango en el que suele estar la cocina, de modo que cuando cocinemos algo y nos sobre, es mejor meterlo en la nevera de inmediato o en concreto, cuando veamos que está a temperatura ambiente ya que si las guardas recién cocinadas (y calientes) es posible entonces que pongas en riesgo tu nevera o congelador.

Según los expertos lo ideal es que las sobras no estén más de una hora a temperatura ambiente. Tiempo que parece de sobras en el caso de que estemos en la playa con las sobras de una ensalada de pasta y queramos volver a casa para meterla en la nevera. Y en el caso de que vayamos a tardar más, puede que la solución sea meter esas sobras en una nevera portátil hasta llegar a casa.

Cuidado con el huevo en verano

Especial atención tenemos que poner con cualquier alimento crudo o los platos que llevan huevo, de modo que todo lo que sean mayonesas, o tortillas de patata, será mejor comerlo al momento y evitar que sobre en la medida de lo posible. La razón para que ello es que el huevo puede tener salmonella, que son bacterias que se encuentran en los intestinos de los animales y que al ingerirse nos puede provocar salmonelosis.

Así que en el caso de cocinar con huevo crudo, es mejor hacerlo al momento y comerlo y evitar sobre todo que lo coman niños pequeños, embarazadas, personas mayores o inmunodeprimidas.

¿Cómo guardar las sobras?

Además, del tiempo resulta también esencial conservar correctamente las sobras que llevemos a la nevera. Para ello tenemos que hacer uso de recipientes herméticos para guardar alimentos, y ponerlos además en los estantes más altos del frigorífico de modo que cualquier producto crudo que pudiera estar encima deje caer su líquido.

Por otro lado, será buena idea etiquetar todo lo que guardamos de modo que sepamos en qué fecha almacenamos esas sobras, y por último, para que la sobras se enfríen más rápido será bueno distribuirlas en tápers que sean pequeños en los que quepa menos cantidad y con ello que tarden menos tiempo en alcanzar la temperatura ambiente.