Caminar en el embarazo: beneficios y riesgos

Uno de los mejores consejos para una mujer embarazada es que lleve una vida lo más normal posible. Si no tiene problemas o su embarazo no es de riesgo, no tiene porqué cambiar lo que suele hacer a diario y en el caso de caminar durante el embarazo lo cierto es que es una auténtica panacea, en ausencia de contraindicaciones por parte del ginecólogo. Veamos en detalle cuáles son los beneficios y riesgos de caminar suavemente y cómo cambiar tus hábitos a medida que avanza el embarazo.

¿Puedo caminar durante el embarazo?

Obviamente la respuesta es sí. Todo depende de la magnitud del esfuerzo. De hecho, caminar durante el embarazo es muy diferente a la caminata rápida que se practica como deporte, ¡con podómetro, contador de calorías y cronómetro!

Caminar durante el embarazo es una actividad indispensable para la salud y el bienestar tanto de la madre como del feto. De hecho, es bien sabido que, paso a paso, a lo largo de la ruta que más nos gusta, nuestro cuerpo desarrolla endorfinas , que entre otras cosas también mejoran el estado de ánimo.

Todo esto obviamente sin que haya contraindicaciones por parte del médico tratante. Veamos entonces los beneficios de caminar durante el embarazo, los riesgos y algunos valiosos consejos para dejar siempre al bebé en total seguridad.

Los beneficios

Sin duda, los dos principales beneficios de caminar durante el embarazo residen en poder permanecer al aire libre y mantener el cuerpo y la mente en forma y salud .

Los cambios físicos , durante los nueve meses de gestación, son muchos y lleva un tiempo acostumbrarse, psicológicamente . Los cambios hormonales también pueden generar momentos de tristeza o mal humor . Sin duda, salir a caminar representa una solución válida, desde este punto de vista.

Por supuesto, caminar también es útil para mantener un peso saludable . Como regla general, el aumento de peso esperado es de 10 a 12 kilogramos en el transcurso de los nueve meses, por lo que al hacer este tipo de actividad física suave, es posible no aumentar más de peso .

Esto se debe a que el aumento de peso obviamente no solo daña la silueta . El organismo se ve afectado a nivel respiratorio, cardiovascular y musculoesquelético , sistemas ya probados por el aumento de rendimiento requerido, debido al embarazo.

Finalmente, un buen paseo te permite fortalecer la espalda cansada por la lordosis, combatir el estreñimiento típico del embarazo y, por qué no, te sirve para adquirir un buen hábito, ¡para continuar incluso después del parto!

Riesgos a tener en cuenta

El hecho de poder caminar durante el embarazo durante media hora, incluso todos los días , va muy ligado a una premisa esencial antes mencionada: el embarazo no tiene que ser de riesgo .

Por lo tanto, solo el ginecólogo puede establecer si la actividad debe considerarse contraindicada, donde los riesgos para el feto superan los beneficios .

De hecho , caminar durante el embarazo puede, en primer lugar , estimular las contracciones del útero , lo que conduciría a un parto prematuro. Además, caminar se vuelve riesgoso para aquellas mujeres que sufren de hipertensión durante el embarazo . En este caso, si el médico está de acuerdo, se debe preferir las primeras horas de la mañana , cuando el aire es más fresco y la presión fisiológicamente más baja.

Algunos consejos

Veamos una lista útil para consultar , para asegurarse de no cansar nunca al niño. Estas son las indicaciones más comunes proporcionadas por los médicos competentes del sector; De más está decir que cada embarazo es único y especial , por lo que hay que seguirlo de forma personalizada.

En general: