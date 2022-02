Cada vez más, tener una mascota en casa es una elección que une a muchas familias; muchas veces las parejas ya tienen un perro antes de que lleguen los hijos, o la presencia de los pequeños se convierte en el pretexto para adoptar uno. En cualquier caso, psicólogos, pedagogos y veterinarios coinciden en que la relación que se establece entre niños y perros es beneficiosa para el desarrollo y crecimiento de los niños. Conozcamos con más detalle, 7 razones por las que los niños deberían tener un perro.

¿Por qué los niños deberían tener perro?

Obviamente es muy importante hacer una evaluación cuidadosa antes de adoptar un perro o un gato, debe ser una elección consciente y no hecha para complacer nuestros caprichos o los de los pequeños, porque criar un animal requiere compromiso y cuidado : el amigo de cuatro patas no es un juguete, pero si toda la familia está de acuerdo y quiere asumir la responsabilidad de traer un nuevo miembro a la casa, ¿por qué no hacerlo?

Es recomendable recordar eso sí, que si estáis pensando en adoptar una mascota, recuerda que no tenéis que abandonarla si os vais de vacaciones y que de alguna manera, se va a convertir en un miembro más de la familia.

De este modo, si estás convencido de tu decisión, recuerda que los pequeños que tienen un amigo de cuatro patas se integran más fácilmente en la sociedad, son más responsables y más sensibles: ¡por lo tanto serán mejores adultos!. En concreto, ¿cuáles son las razones por las que los niños deberían crecer con perros? ¡Hemos identificado 7 razones por las que los niños deberían tener un perro!.