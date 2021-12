Todos los padres y madres se esfuerzan por seguir todas las recomendaciones de los médicos con respecto a la alimentación infantil en el primer año de vida de un bebé, y se sabe que son muchos los alimentos que una madre tiene prohibido proporcionar a su bebé durante el primer año, según el recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero tan pronto como el bebé llega a su primer año pasamos a tener una amplia gama de opciones de alimentos que puede ofrecer al bebé sin miedo. Conozcamos ahora 7 alimentos para ofrecerle a tu bebé cuando cumpla su primer año.

7 alimentos para ofrecerle a tu bebé cuando cumpla su primer año

Conozcamos ahora los distintos alimentos que puedes presentarle a tu bebé después de completar su primer año. Todos ellos están recomendados para la mayoría de bebés aunque pueden haber casos excepcionales por lo que antes de ofrecer cualquiera de estos alimentos a tu hijo, será bueno que consultes con el pediatra.

Frutas cítricas

Al contrario de lo que es común, al bebé no se le debe dar frutas cítricas como las naranjas antes del año de edad, ya que podrían ocasionarle un malestar digestivo, y es preferible posponerlo en base a la tolerancia del niño, pero una vez hayan pasado el primer año puedes ofrecerle unas deliciosas rodajas de naranja ricas en útil vitamina «C» . También puedes darle al bebé jugo de naranja diluido con agua a partir del sexto mes, sin necesidad de exceder la cantidad indicada ( 180 ml) por día.

Leche de vaca

La leche de vaca no solo contiene la cantidad adecuada de hierro que el bebé necesita para su crecimiento, también contiene altos niveles de proteínas y algunos minerales que son difíciles de digerir por el bebé, por lo que no se recomienda introducirla antes de esta edad. Solo proporciona productos lácteos como yogur y algunos tipos de queso. Pero todo cambia después de que el bebé cumple un año, ya que no representa ningún peligro para el bebé.

Miel

A pesar de algunas recomendaciones de la Organización de la Salud de no dar miel a los niños hasta los dos años, a varios médicos no les importa ofrecerla después del final del primer año, con énfasis en no proporcionar miel o alimentos que la contengan antes del primer año, porque contiene bacterias dañinas que pueden causar intoxicaciones alimentarias muy peligrosas y destruir el sistema inmunológico de los niños antes del año de edad.

Sal y azúcar

Ahora tiene la libertad, después de que tu hijo cumpla un año, de agregar un poco de sal o azúcar a la comida para mejorar su sabor aunque nunca es aconsejable pasarse con la dosis en ninguno de los dos casos.

Cacahuetes

Es uno de los alimentos que los médicos desaconsejan consumir antes de un año, ya que puede provocar alergias a algunos bebés que están listos, e incluso puede provocar asfixia, debido a la dificultad para tragar. Sin embargo podemos introducirlo después del año de edad después de asegurarnos de que el bebé no sea alérgico y después de triturarlos bien para asegurar la capacidad del bebé para ingerirlo.

Fresas

A pesar de su delicioso sabor para los bebés, está prohibido antes del año de edad, porque puede provocarles una excesiva sensibilidad, así como una excesiva acidez que provoca trastornos del sistema digestivo. A partir del año podemos comenzar a presentárselo gradualmente al bebé, si se demuestra que no es alérgico a ellas.

Mantequilla de maní

Está prohibido introducirla a los bebés antes del año de edad, porque puede pegarse a la garganta del bebé, lo que dificulta el proceso de deglución y provoca asfixia, y no hay miedo de presentárselo al bebé una vez haya completado el primer año.