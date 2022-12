La celebración de Reyes Magos es la que cierra la Navidad, pero también la más especial para los niños, así que si todavía no han escrito su carta o deseas distraerles una de estas tardes, nada como seguir una serie de pautas y de «reglas» para que la carta a los Reyes Magos no se convierta en una lista interminable de peticiones, muchas veces no demasiado meditadas, dejando muy poco al niño que la escribió y mucho trabajo a quien la recibe.

6 reglas para escribir la carta de los Reyes Magos

Teniendo muchos juguetes, libros, aparatos electrónicos… Seguro que los niños de hoy no necesitan fiestas como la de Reyes para pedir esto o aquello. En muchos casos, la Navidad es todos los días.

Es por eso que la carta a los Reyes Magos puede convertirse en una oportunidad para ayudarlos a reflexionar, aprender a elegir y seleccionar, investigar sus propios deseos y necesidades así que nada como seguir las pautas a continuación: